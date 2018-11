Detectan fuga de gasolina en ducto de Nopancalco

La noche de este jueves detectaron una fuga de gasolina en una toma clandestina en ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la colonia Nopancalco, cerca de las instalaciones de rebombeo, al sur de Pachuca.



Integrantes de Protección Civil de Hidalgo y de la capital, alertados por operadores del 911, llegaron al sitio.



Hicieron un dique de contención para evitar que el combustible se riegue a lo largo de algunas calles y cause daños al medio ambiente.



Jorge Arturo Lucio, sub secretario de Protección Civil de Hidalgo, detalló que no fue necesario desalojar a los vecinos.