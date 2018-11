Fueron aclaradas



“No hay daño, son cuestiones administrativas, de comprobación de recursos o aclarar conceptos que el auditor determina en el proceso. Al final la tranquilidad para nosotros es que está comprobado el 100%”, explicó.

“Lo que estamos buscando con las denuncias penales es forzar a la Procuraduría General de la República a que investigue qué fue lo que pasó a partir de estos indicios que hace pública la Auditoría”, apuntó.



“Las denuncias es hacer público todas estas irregularidades que se han venido dando, es un hecho que como ciudadanía debemos exigir a las autoridades, no sólo a la Auditoría Superior de la Federación, sino también a la PGR y Procuradurías locales que atiendan todos estos indicios de corrupción, se investiguen y se sancionen”, indicó.

“Es la confirmación de lo que hemos venido denunciando y demostrando desde hace al menos cinco años. Más de 6 mil millones de pesos hasta el año pasado se gastaron en compra de medicamentos a sobreprecio con muy dudosa transparencia y por la vía de asignación directa”, expresó la legisladora.



“Nosotros como partido y siempre a través de nuestros grupos parlamentarios del Verde, hemos hecho no solamente el análisis de los costos que ha pagado por la adquisición de medicamentos, sino también los esquemas que eligieron para hacer la distribución. Presentamos denuncias ante la Secretaría de Transparencia y ahí, a pesar de que es una instancia más de adorno que de nada, logramos que se fincaran responsabilidades a algunos funcionarios menores, que son los que terminan pagando”, recordó la diputada.



“El mes pasado el presidente electo Andrés Mánuel López Obrador, en una reunión con legisladores, dijo que va a modificar la manera de adquirir los medicamentos, y en tres ocasiones señaló que es porque hay mucha corrupción”.

, director general de Administración de la Secretaría del Salud de Guanajuato, afirmó que no hubo alguna “transa” en la aplicación de recursos que hizo la dependencia entre 2012 y 2016 para el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Aseguró que en la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntas irregularidades en el manejo de 3 mil 318 millones de pesos no se encontrarán cohecho, peculado ni uso indebido de atribuciones y facultades, como se solicitó investigar por parte de la organización Justicia Justa e Impunidad Cero, que interpuso el recurso.Todas las observaciones que se presentaron como indicios para hacer la denuncia ante la PGR ya fueron comprobadas ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aclaró, y el 100% de los recursos ejercidos están debidamente comprobados.Enrique Negrete yexplicaron que de los más de 3 mil millones señalados, el 92% era por una cuestión de subejercicio y el 8% restante por inconsistencias administrativas, que ya fueron aclaradas.Sin embargo, reconocieron que del monto total, sólo de unos 609 millones de pesos tienen el registro oficial de la ASF de que ya fueron solventados, del resto están esperando sólo la notificación de la Auditoría.Destacó que no es porque no tengan todo comprobado, sino porque aún no valida el total de comprobaciones la Auditoría.Sobre el proceso de la denuncia informaron que no han sido notificados y confían que todo lo aclare la Auditoría Superior y no proceda.Ex titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 2012 al 2016.Ex titular de la Subsecretaría de Finanzas e Inversión de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 2012 al 2016.Ex titular de la Dirección General Financiera de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 2012 al 2016.Ex titular de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato de 2012 al 2016.Ex titulares de la Coordinación General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de 2012 al 2016.Ex titular de la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del Estado de 2012 al 2016.Ex titular de la Dirección de Dirección de Contabilidad y Seguimiento de Auditoría de la Secretaría de Salud del Estado de 2012 al 2016.Ex titular del Departamento de Tesorería de la Secretaría de Salud del Estado de 2012 al 2016.Ex titular del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del Estado de 2012 al 2016.Ex titular del Departamento de Adquisiciones de la Secretaría de Salud del Estado de 2012 al 2016.Ex titular del Departamento de Contabilidad de la Secretaría de Salud del Estado de 2012 al 2016.Ex titular de la Dirección General del Instituto de Salud Pública del Estado de 2012 al 2016.La abogadapidió a la PGR dar seguimiento a lasen el manejo de más de 3 mil millones de pesos destinados al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).Tron Zuccher fue la encargada de interponer estas denuncias de laRecordó que entre las irregularidades detectadas están el subejercicio y la compra de medicamentos no autorizados por el Catálogo Universal de Servicios de Salud.Señaló que sonen lo que se han detectado actos de corrupción de 2012 a 2016; sin embargo, dijo que la ASF y las autoridades locales han sido omisas.También reprochó que el Gobierno Federal no exija a los municipios el regreso del recurso de los subejercicios.La diputada federal del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, reprochó que sigan saliendo a la luz denuncias contra funcionarios y ex funcionarios del Gobierno de Guanajuato por supuestos actos de corrupción.Dijo que a quien primero se debería investigar es al titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, pues es quien avala los contratos, convocatorias y licitaciones.Además, criticó que el Gobierno de Guanajuato haya convertido en regla la asignación directa.Diputados locales advirtieron que vigilarán la próxima licitación relacionada con la adquisición de medicamentos para el Seguro Popular, más ahora que organizaciones civiles denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) irregularidades en el manejo de recursos entre 2012 y 2016.

