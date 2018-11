Valor fiscal

El resto de León

Valor de predios



“Con la finalidad de promover esta práctica se buscará eliminar el concepto como recurso legal y quien lo otorgue sea por georeferencia. Si está en zona urbana ya no se podrá alegar ni solicitar el beneficio fiscal”, sentenció.

Bajarán tarifas de agua

Cuotas base

Durante else realizará elparaque los propietarios de casa habitaciónDichas colonias son:-Los Jacales Norte-Fracciones de los Sauces de Arriba-Granjas Económicas los Sauces-Lomas del Paraíso-Monte de Cristo-Los Fresnos-Los Naranjos (Club de Golf)-El Mayorazgo I, II y III-Santa Gertrudis-Sur San Sebastián-Industrial la Capilla-Parque Ecológico Santa Lucía.Estas colonias se actualizaron por encima del 4%, una modificación propuesta sobre el impuesto predial de los valores unitarios de terrenos, construcción, urbanos, suburbanos y rústicos, según informó el tesorero municipal, Enrique Sosa Campos.Esto de acuerdo con los estudios técnicos analizados y autorizados por el Consejo de Valuación para el Municipio.Estas zonas equipararán su valor fiscal al comercial para evitar que los propietarios los coticen bajo intereses propios.Loa avalúos se realizarán en dos etapas: la primera consistirá eny después, en 2020, elMientras que en el resto de la ciudad, en lasSosa Campos destacó que debido al mal uso que se le ha dado a la tasa rústica, propondrán la eliminación de ésta dentro del concepto de ley.Lo anterior fue originado por 202 amparos promovidos por ciudadanos con propiedad en zona urbana y suburbana que pretendían pagar como zona rústica una tasa de 0.0416% , cuando les correspondía de 0.234%.Por ejemplo, un predio con un valor de 40 millones de pesos, sin este apoyo debería pagar cerca de 100 mil pesos, cuando escudándose con éste sólo aporta 15 mil pesos.Expuso que cada vez que se permiten juicios de amparo sustentados en una ilegalidad tributaria y el juez otorga ese amparo, vulnera a Hacienda y permite que el propietario deje de contribuir al municipio.El Tesorero aclaró que eso no significa que las personas a quienes sí les corresponde este concepto vayan a sufrir un aumento en su predial, porque todo será basado en un plano de evaluación.Para el siguiente año, las cuotas base del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) disminuirán, de acuerdo a la propuesta de Ley de Ingresos 2019, en cuyo documento se propuso aplicar una indexación del 0.4% mensual a partir de febrero, únicamente en los rangos de consumo, lo que equivale al 4.49% anual.Estas modificaciones se deben a las personas que no cuentan con el servicio pero les llega el recibo y se les cobra.Para efecto de solucionar el problema, el costo será reducido y a quienes no cuenten con el servicio se les eliminará el cobro.Doméstica $123.99 $109.00 12.10%Comercial $250.50 $219.00 -12.60%Industrial $259.36 $239.00 -7.90%Mixto y otros $123.99 $109.00 -12.10%

