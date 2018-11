Inhumaciones y cremaciones

Panteones públicos

Pueblos del Rincón

En León

Capacidad indefinida

Cementerio ‘vertical’

Tumbas monumentales

‘Residencias’ en el camposanto

Es panteón, atractivo turístico

Mantenimiento continuo

El tiempo se detiene

Actualmente, los. Ya sean, la, de acuerdo a información obtenida a través de Acceso a la Información.Los más afectados son los habitantes de los municipios del Corredor Industrial y sus comunidades, al tener los camposantos al máximo de su capacidad.Así es el caso deque cuenta con; de éstos,Tan sólo en los últimos seis años se realizaron 11 mil 855 inhumaciones en el municipio cajetero, y unas 4 mil 242 cremaciones.En, la sobrepoblación de los difuntos dejó sin capacidad aActualmente los salmantinos disponen de un panteón, el cual ya tiene una ocupación del 60%.está en la misma situación, de susdos están por llegar a su límite, otros dos están arriba del 50% y sólo uno aún tiene disponibilidad.El de la comunidad San Pedro Tenango está al 95% de su ocupación, El Castillo al 80%, en la cabecera municipal al 70%, Ixtla al 60% y San José Azul al 20%.y sus comunidades cuentan con: 3 municipales, 2 concesionados, 1 rural y 2 particulares (Comanjilla y Chichimequillas).De los municipales, dos están al 100% de su disponibilidad y al otro sólo le queda el 4% para saturarse.En, el camposanto está al; el de Jalpa de Cánovas y Cañada de Negros están al 70%.Al panteón dele queda disponible solo un 5%, pero el espacio ocupado de cada gaveta es de 5 niveles después del nivel del piso.El de la comunidad de San Juan de la Puerta está a un 80% y el de San José de Otates a un 60%.A la fecha, el panteón detiene una disponibilidad del 10%, incluso algunos habitantes aseguran que ya no quedan terrenos para comprar para futuras sepulturas.Mientras que los habitantes de Santa Catarina cuentan con un sólo camposanto público para todo el municipio y sus alrededores.Al respecto, Servicios Públicos Municipales informó que la capacidad es indefinida porque los espacios de las tumbas de muchos años que están deterioradas se les adaptan gavetas nuevas para aumentar la capacidad de espacios.En 2017 se realizó una ampliación de 24 gavetas, de las cuales están disponibles 14.Las tumbas familiares de los panteones municipales de Manuel Doblado y Purísima del Rincón cada vez alcanzan una mayor altura.Desde el acceso principal a la ciudad se observan los edificios de gavetas que sobresalen hasta tres metros por encima de la barda perimetral.En su interior es difícil andar, el hacinamiento de los sepulcros ha formado una especie de laberinto donde los visitantes se pierden.Lasa de más de un siglo de antigüedad están invadidas por las gavetas de ladrillo y concreto,Cualquier espacio es bueno para enterrar los cuerpos a pesar de existir un nuevo camposanto donde hay cerca de 200 sepulcros disponibles.Una situación parecida se observa en el cementerio municipal de Purísima del Rincón que mide cinco mil metros cuadrados ubicado a 500 metros del Centro de la ciudad.Los espacios entre un sepulcro y otro son mínimos, hay cuerpos enterrados en parte de lo que fueron andadores.La antigua entrada del panteón municipal de San Felipe contrasta con las lujosas criptas construidas en su interior en los últimos años, provocando que actualmente ya no queden espacios en venta.Mientras que la capilla principal está deteriorada y cayéndose a pedazos, en su interior existe una zona de lujo donde pareciera que hay una competencia por construir fastuosas tumbas familiares.La gente con menos dinero sepulta a sus muertos en la zona de gavetas, mientras los que tienen más poder adquisitivo compran terrenos hasta de 40 metros cuadrados para levantar ‘residencias’ dentro del camposanto., recubren las criptas donde pueden albergar hasta 20 cuerpos dependiendo del diseño que eligen los deudos.Pareciera que se ingresa a un fraccionamiento privado, de hecho, hay quienes entran en vehículo solicitando un permiso en la dirección del panteón.A los pies del Cerro del Cubilete se ubica el camposanto donde descansan los cuerpos de varios extranjeros que trabajaron en las minas de Mineral de la Luz y San Ignacio en el siglo XIX.Se trata del panteón de laAunque son pocos los espacios disponibles para futuros ‘huéspedes’, es un camposanto más ordenado que otros de la entidad.Al formar parte del corredor turístico conocido como’, este panteón recibe un mantenimiento continuo desde su entrada principal hasta al fondo donde se aprecia la figura del Cristo Rey de la montaña.Aquí descansan los restos del niñoque nació en Born, Alemania el 3 de octubre de 1910 y falleció el 4 de octubre 1911, justo al cumplir un año de edad.Pero también los hermanitos, quienes murieron trágicamente hace algunos años y sus cuerpos fueron sepultados en fosas de la tierra.La tranquilidad del lugar y las hermosas sombras de los árboles, hacen del camposanto un sitio atractivo para los visitantes.El tiempo se detuvo en el pequeño cementerio del, el abandono y deterioro de sus tumbas, la hierba que solo cortan antes del 2 de noviembre y la barda de adobe a punto de caer, contrastan con elUna cuadrilla de hombres de edad avanzada limpia los sepulcros una semana antes de la celebración de los fieles difuntos.La saturación del lugar ha permitido que se sepulten a personas en los andadores que antes existían, sin ningún orden que permita identificar los sepulcros. Alrededor hay suficiente terreno para una ampliación que se ha prometido por décadas, pero que no llega.La hermosa puerta de la entrada principal forjada en hierro es poco de lo que se puede apreciar en el sitio, donde es común ver gavetas hundidas, inclinadas o totalmente destruidas.

