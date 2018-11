VAN POR MÁS 

Mantendrán grupo de seguridad

Con la Ley de Ingresos para el 2019, el alcalde Héctor López Santillana espera dar también “un golpe de timón” en el tema de recaudación, no se prevén aumentos significativos a los impuestos y cobros pero sí se espera que ingresen más recursos a las arcas municipales.Esta estrategia viene desde campaña y es sencilla, van por los morosos y aquellos que buscan cómo evadir el pago real de su predial, las medidas anunciadas ayer pisan callos pues algunos propietarios de grandes terrenos hasta se han amparado para pagar menos.El trabajo para cumplir con esta meta será en su mayoría responsabilidad de Enrique Sosa Campos, recién nombrado tesorero municipal, su misión es que cada propietario de un inmueble en León pague lo que le toca, ni más ni menos.Profundo pesar provocó ayer el fallecimiento de Miguel Gutiérrez Hernández, panista y hombre de bien, como recordaron ayer muchos en las redes sociales.Gutiérrez Hernández fue Director de Aseo Público durante la Presidencia de Carlos Medina, diputado local y federal, director del DIF con Eliseo Martínez Pérez, quien también se fue este año. Estuvo también en la Secretaría de Salud con José Ángel Cordova, a quien apoyó en su frustrada lucha por la candidatura contra Miguel Márquez. Descanse en paz.La cuenta regresiva para la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con ello vendrá una escalada de cambios en las delegaciones federales que se supone desaparecen para dar paso al nuevo súper delegado, que en el caso de Guanajuato será Mauricio Hernández Núñez.Los delegados de las 55 oficinas que tiene la Federación en el estado de Guanajuato andan nerviosos, porque nadie les ha informado cómo se hará y a partir de cuándo se dará esta reesctructura. Los más optimistas consideran que la figura de un súper delegado no será suficiente, pues hay temas muy especializados que no pueden ser atendidos como las áreas de salud.Otros, los que ya se resignaron, andan haciendo maletas para dejar sus oficinas en caso de que así se los pidan a partir del próximo primero de diciembre, lo más seguro es que estos cambios afecten a toda la estructura de las delegaciones federales, desde los niveles operativos hasta los administrativos. Ya ocurría así cada sexenio aunque se tratara del mismo partido en el poder, cuando más ahora que llega Morena.Tampoco se sabe mucho de la mudanza a León que tendrá que realizar la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, pues Andrés Manuel López Obrador ha decidido descentralizar las dependencias federales y reubicarlas en otros municipios del País. Esperemos noticias.Los que casi están con un pie en el avión o en el autobús, según sea el caso, son los empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que encabeza Javier Padilla Guerrero; a partir del próximo miércoles andarán en Puerto Vallarta para participar en el Séptimo Foro de Normatividad de Obra Pública que se realiza cada tres años.Están invitados como conferencistas y panelistas la plana mayor del Gobierno del Estado y el Municipio de León de todas las áreas relacionadas con la Obra Pública, desde el director de este dependencia en León, Carlos Cortés Galván, hasta el recién nombrado titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), Tarcisio Rodríguez.Los constructores también esperan la participación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dicen que ya está confirmada sus asistencia a este foro de cuatro días en Puerto Vallarta, este año los empresarios de este sector decidieron cambiar de sede, por tradición elegían las playas de Ixtapa, Zihuatanejo.El alcalde Héctor López Santillana se reunió ayer en León con el secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala Torres, y acordaron mantener el Grupo de Coordinación León.En la reunión participaron también el procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini; y el secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña.Asimismo, participaron los asesores en seguridad contratados por el Municipio de León, Juan Carlos Murillo Flores y Bernardo León Olea.