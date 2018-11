Continúan en nuestros corazones

Eras de las damas de antes. De las que olían a crema neutra y no se podía pasar por tu baño sin salir oliendo igual. Del labial color nacar y los abrigos de verdad. Del closet con chocolates para los nietos. Del tocador con cepillo, polvos y perfume a juego. Eras de las de pasar una tarde en casa, sentada en el sillón de siempre rodeada de tu gente. De las pelis largas, de las series antiguas, de las historias imposibles. De los recuerdos largos, de las paredes llenas de retratos. Eras de las que tenían libros acumulados en todas las mesillas. De las que te daban un beso con el corazón.Eras la abuela que se preocupaba por todo y por todos. A ti te emocionaban las mesas largas y llenas, y a mí, me emocionaba que tú estuvieras en ella. Siempre allí, siempre presente, siempre con una invitación a visitarte en la comisura de la boca.Ahora, me falta tu retrato, pero me sobran tus recuerdos. Abue, cada vez que veo un atardecer pienso en ti, te lo prometo.Maca ArenaFue un gran deportista, amante del basquetbol el que practicó siempre aunque eso no le quitaba su afición por el Club de Futbol León al que le iba desde los 12 años.Ni como empresario ni como político puso sus intereses antes que el de los demás, siempre buscó ayudar por sus propios medios a los demás, hasta sus últimos días.Xavier Martínez Montes de OcaA María Elena le gustaba la natación y yoga; fue una mujer muy activa.Su comida favorita era la mexicana, en especial el mole y gustaba del vino tinto y tequila para brindar con sus seres queridos.Amador RodríguezLas aguas de frutas naturales y los vinos de mesa eran las bebidas preferidas del empresario para quien el pan dulce era una fascinación,De comer le gustaba el pescado y de postre, todo tipo de chocolates.Fue aficionado a la literatura y a los paseos por el campo y la Sierra de lobos.Muy bueno para todos los deportes amaba a León, Guanajuato y México por sobre todas las cosas.Mariza PlasenciaAbogado, docente, esposo, padre de familia y abuelo amoroso, José de la Luz Orozco Rosales partió hacia otra vida.Su comida favorita era la mexicana, en especial enchiladas, pozole verde, menudo, las carnitas de la Leoncita, sus salsas de molcajete, bastante picosas y los chiles toreados. De beber prefería el champurrado, chocolate con sus conchas o pan.Con el nacionalismo y amor por su país gozaba los festejos tradicionales.Le encantaba el mar y salir de vacaciones con su familia.Fátima OrozcoEl contador Jorge Obregón Martín se daba tiempo para servir a los demás a través del Rotarismo.Su mayor placer era comer, decía que una buena comida, acompañada de un buen vino, no lo cambiaba por nada. Su bebida preferida era el tequila con una cerveza.La comida española era su favorita, así como un buen corte de carne. Amaba el chocolate amargo y en sus tiempos de juventud, noviando con su esposa, se deleitaba con una coca con un gansito, algo con lo que bromeaba.Marisol ObregónA Mayra su papel en la política no la privaban del disfrute de la familia que formó.Era apasionada del deporte y de siempre usar tacones.Le gustaban las pizzas, los tacos, las flautas y la comida mexicana y en general. No le gustaban las flores porque se morían.Mayra Cifuentes