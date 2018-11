El Pocho y respaldo del VAR dan el triunfo a los Tuzos ante Necaxa

2018-11-03 19:00:16 | GERARDO CAMPA

Con el triunfo los Tuzos de Pachuca llegan a 22 puntos.

Los Tuzos del Pachuca están más vivos que nunca. Con respaldo del Videoarbitraje, vencieron 6-2 a Necaxa para acercarse a puestos de liguilla.



Al minuto 2, Franco Jara aprovechó gran pase de Sebastián Palacios para marcar el 1-0 en favor de los Tuzos, el delantero punteó el balón para adelantar a su equipo. Gol número 58 de Jara con la casaca de los hidalguenses.



Víctor Guzmán hizo el 2-0 en gran jugada individual que definió de gran forma, el pase fue de Erick Aguirre al minuto 25.



Pablo López salió lesionado al minuto 35, en su lugar ingresó Christian Chaco Giménez.



Claudio Riaño tuvo la más clara para Necaxa en la recta final del primer tiempo, Alfonso Blanco lo evitó con un manotazo.



Al minuto 40, gran jugada que inicia Chaco, recibe por el sector izquierdo Aguirre, quien avanza hasta quedar mano a mano con González, no se engolosina y le pasa solo y sin portero a Guzmán para el segundo del Pocho y el 3-0 en ese momento. De las mejores jugadas colectivas de Pachuca en el torneo.



En el segundo tiempo, Riaño tuvo mano con Blanco, el delantero de los necaxistas ahora no perdonó y mandó el balón a las redes para el 3-1 al minuto 56.



Por primera vez apareció el videoarbitraje en el Estadio Hidalgo y el árbitro César Ramos marcó una mano dentro del área. Jara desde los once pasos hizo el 4-1 al minuto 61.



Riaño marcó su segundo de la tarde, sin embargo, el árbitro lo invalidó por fuera de lugar al minuto 77. La decisión se atribuye al VAR, ya que por momentos se había dado por bueno el tanto.



Guzmán marcó su tercer tanto de la noche gracias a un zurdazo colocado y con potencia para mandar el esférico a las redes para el 5-1 al minuto 80.



Brian Fernández hizo más decoroso el marcador al minuto 84 al definir a un costado de Poncho Blanco para el 5-2.



Ya para poner la cereza en el pastel, al minuto 90, Jara le dio un regalito a Guzmán para que el Pocho hiciera su primer póker en su carrera en Primera División para el 6-2.



Con el triunfo, los hidalguenses llegan a 22 puntos y dejan su diferencia de goles en más ocho y colocarse en el octavo lugar de la tabla general, ya en zona de liguilla.