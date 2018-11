“Me siento bien raro viéndolos a ustedes hasta allá, un formato bien raro”, dijo el vocalista.

La muerte acompañó a todos en elComo parte de las actividades de la segunda edición del evento que se realiza en el, más de 2 mil personas asistieron alpara aplaudir al dueto regiomontano de, a los capitalinos deTras un recorrido por los foro gastronómicos, musicales y de cuentacuentos, a las 9 de la noche comenzó la variedad musical; los primeros fueron CLUBZ, quien en su particular estilo, amenizaron la noche fría.“Áfrika”, “Popscuro”, fueron algunas de las selecciones de la noche, el disco “Destellos”, su última producción fue la estrella de ese show.Coco y Orlando mostraron porqué son una de las agrupaciones Indie, que se ha ganado el respeto de la escena.Después de 40 minutos de canciones, llegó el tiempo para Rey Pila, quienes recién desempacados de Texas (Tornillo, Estudios) se presentaron por segunda ocasión en un año.Diego saludó y agradeció la presencia de los fans, quienes rogaron por bajar de sus butacas.Diego cruzó el puente, trató de acercarse a los fans, hasta que lo logró al dejar el micrófono en el piso para saludarlos.Rolas como “No longer fun”, “Fire Away”, “Ninjas”, fueron parte del repertorio.Los músicos usaron atuendos ad hoc al Día de todos los Santos: Máscaras cadavéricas, trajes de huesos, y la actitud de un día feriado.“How do you know”, entre muchas otras fueron parte de un set de 40 minutos, el que fue ovacionado por los seguidores, que disfrutaron de una fiesta con tres bandas.Después de las 11 de la noche, el staff de Little Jesus preparó todo para el show, después de 10 minutos comenzó la fiesta.Muchos saben que se han codeado con estrellas del nivel de los, que tienen palomita en festivales como Vive Latino y que constantemente se encuentran en proceso de creación.La banda tocó temas como “La magia”, “Azul”, “TQM” y otros viejos conocidos de su repertorio.Recientemente fueron parte del Circuito Indio, que mostró lo mejor de la música independiente.Little Jesus mostró su coordinación, además de experimentar con algunas de sus rolas.Después de 40 minutos, y un frío enorme, llegó el momento de decir adiós, no sin antes, prometer un regreso en 2019.