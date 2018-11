"Es como trasladarte a ese Estado", explica Eduardo Chávez, uno de los creadores del concepto.

La locación de este restaurante es un misterio. Cuando haces una reservación para conocerlo, no hay manera de saber qué platillos probarás. Por si fuera poco, una parte de la velada debes permanecer con los ojos vendados. A cambio, sus creadores te prometen un viaje culinario desde la comodidad de tu asiento.La experiencia se llama, y se realiza en la Ciudad de México. Es un restaurante pop up, el cual solo se puede visitar con una reservación de por medio. Cambia de menú cada mes, y siempre se inspira en la cultura de un destino de nuestro país. Incorpora materiales multimedia para enriquecer el ambiente.En primer lugar, debes saber que, quienes se acomodan en una mesa comunal. Se trata de experimentar en compañía de desconocidos, convivir e intercambiar impresiones.Para romper el hielo, los anfitriones imparten una; aprendes a preparar una salsa de molcajete o un pan.Cuando los comensales ya están en confianza, los anfitriones comienzan a servir el menú. Si fuera de un restaurante convencional, recibirías la comida por tiempos: una entrada, un plato fuerte, el postre... pero en este sitio, el menú degustación cuenta una historia, de la cual cada platillo representa un capítulo diferente. Puede tratarse de una narración con enfoque cómico, romántico o misterioso.Por ejemplo, si se habla de magia o de rituales prehispánicos, no sería raro que percibieras un aroma a copal.Mientras te retiran el plato y te sirven el siguiente, debes tener los ojos vendados con un antifaz. La narración continúa. Los miembros del staff se mueven a toda velocidad para que no notes su presencia.No pueden hacer ruido y trabajan con poca luz.El concepto de cenas secretas puede describirse comoEs decir, son platillos de autor, con propuesta y alto nivel culinario.Antes de cambiar el menú del mes, se hace una investigación sobre cada Estado: cuestiones geográficas, productos importantes y técnicas tradicionales. También se hace un maridaje.Aunque en ocasiones se incluyan técnicas modernas, se da preferencia a los ingredientes mexicanos. En su mesa se ha servido helado de pulque que fue elaborado con nitrógeno.ya han sido destinos protagonistas de la experiencia. Además, los creadores de Cenas Secretas colaboran con otras marcas innovadoras, como la cerveza Monstruo de Agua, elaborada con agua filtrada de lluvia.*La experiencia se realiza los viernes y sábados.*Tiene un costo de 860 pesos y dura cuatro horas.*Se puede reservar en la plataforma The Welcomers.