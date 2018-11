Estos son los lineamientos que debes seguir para la marihuana de uso medicinal

derivados de la cannabis únicamente se realizará con fines científicos y, previa autorización de las autoridades sanitarias, así lo establecen los lineamientos emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ().El documentoestá compuesto de 50 artículos y seis títulos en los que se detallan las disposiciones para la fabricación y comercialización de estos productos que tengan concentraciones del 1% o menores de THC (tetrahidrocannabinol).Plantea la creación delel cual registrará a las personas físicas, instituciones tanto privadas como públicas que realicen actividades de investigación con fines médicos sobre esta hierba y sus derivados farmacológicos.En el Inventario también se encontrarán los Protocolos de Investigación autorizados, así como las publicaciones científicas sobre el tema.Lasólo autorizará lasde aquellasEn los casos en los quelarealizará unadonde se propone la realización de estas actividades, además de que se deben detallar el método de destrucción de los residuos o excedentes de la sustancia que no se utilizará en la investigación, así como el mecanismo que garantizará conocer el origen y disposición final tanto de las materias primas como de los derivados de la cannabis.La Comisión señala que para obtener la autorización parase deberá contar convigente que contengan los derivados farmacobiologicos de la cannabis y presentar la solicitud ante la Secretaría.Los interesados deberán contar conpara la fabricación de estupefacientes o sicotrópicos, certificado de buenas prácticas de fabricación y otros requisitos que determine la Secretaría de Salud, una vez que se publique el reglamento sobre el tema en el Diario Oficial de la Federación.Para la, el documento establece que lapodrá entregar alpara la importación de medicamentos que no cuenten con registro sanitario ante este órgano, siempre y cuando presenten un permiso de solicitud autorizado por la Comisión, así como la receta médica que incluya el número de cédula profesional del médico.El organismo detalla que se permite ladedecon fines de, para lo cual el importador deberá informar portanto el número como la fecha del permiso de importación; el nombre, origen, cantidad, número de lote y fecha de caducidad del medicamento o materia prima; el nombre o razón social del transportista, así como el número de factura.Latambién establece los criterios paraque contengan derivados de la cannabis en concentraciones de hasta 1% de THC para la elaboración de alimentos, suplementos alimenticios, bebidas no alcohólicas e incluso cosméticos, previade laEl 29 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal y científico de la marihuana en México al reformar la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. En el dictamen se establecía que la Secretaría de Salud era la encargada del diseño de políticas públicas que regulen este uso mediante la publicación de un reglamento.Sin embargo, a un mes del cambio de gobierno, lapublicó los lineamientos para normar la producción y comercialización de productos derivados de la cannabis, por lo que será la siguiente administración la que publicará la normativa.