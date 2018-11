Una familia mexicana acusó al Gobierno de Reino Unido de discriminación después de que agentes de migración de ese país impidieran que llegaran a Londres, ciudad que sería su primer destino tras un viaje a Europa para que su hija participara en un festival de coros religiosos.

Diana Briseño contó a Efe que viajaron a Europa porque su hija Andrea, de 12 años forma parte de un coro religioso en Guadalajara que fue seleccionado para concursar en el festival Corearte, que se realizó desde el 15 al 21 de octubre.

La mujer, su esposo y su hija, acompañados de un cuñado, decidieron viajar antes para conocer algunas ciudades europeas y compraron boletos de avión con destino a Londres para luego trasladarse a España.

Briseño contó que cuando llegaron al aeropuerto londinense, unos agentes de Migración les preguntaron si eran mexicanos, posteriormente los apartaron de los demás viajeros para llevarlos a un cuarto. Una vez ahí, los agentes los interrogaron durante poco más de una hora sobre cuánto dinero llevaban y a dónde se dirigían.

Los funcionarios se rieron cuando los mexicanos explicaron sus profesiones y que estarían en territorio europeo varios días, e incluso les demostraron que poseían recursos económicos para costear el viaje, dijo la afectada.

“Desde que llegamos nos dieron un trato muy discriminatorio por ser mexicanos. Nos dicen que a qué nos dedicamos, les contesto que soy enfermera de profesión y me contestan que una enfermera no gana para viajar hasta allá, que un mexicano no gana para viajar hasta Londres”, afirmó.

Sin dejar que los mexicanos establecieran comunicación con su embajada, los agentes los obligaron a abrir su maleta y la revisaron entre risas y comentarios burlones, agregó Briseño.

“Al momento que terminan de revisar, cierran las maletas y el que la estaba revisando me avienta mi maleta y la de Andrea y me hace firmar una hoja. Le pregunté por qué lo hacía y no me contestó; solamente dijo que la firmara, pero pasó lo mismo con mi esposo”, aseguró.