Para que sus hijos no se quedaran solos, los mató

Javier Rivera Miculisich asesinó a su esposa y sus tres hijos a martillazos en su vivienda de San Juan de Lurigancho, tras esto, confesó a la Policía que acabó con la vida de los menores porque temía que se quedaran sin nadie a su cuidado.

"Si yo me voy a la cárcel, qué va a ser de mis hijos", fue lo que pensó luego de asesinar a su pareja, Edith Huaylas De la Cruz.

En un video del interrogatorio, el hombre afirma que mató a su pareja porque ella estaba con otra persona. “Su familia sabía eso”, declaró.

La mañana del viernes, la policía detuvo a Javier Rivera en la casa donde vivía su pareja con los hijos de los dos, de 2, 4 y 6 años. Los cuerpos de las víctimas estaban en una cama. El hombre tenía cortes en sus dos muñecas que se autoinflingió tras un intento de suicidio. Según la confesión, atacó a su pareja durante una discusión que tuvo lugar la noche anterior.

Una mujer identificada como Mirtha y que se dijo cuñada de la víctima, dijo que Rivera Miculisich ‘estaba obsesionado’ con Edith Huaylas, con quien el asesino confeso ya no vivía tiempo atrás debido a los problemas de violencia familiar que tenían.

"Constantemente la acosaba, constantemente venia, la amenazaba, que si él no iba volver, él se iba a matar, iba a matar a los hijos y lo cumplió. Por eso yo solo pido justicia y que le den la pena máxima para él, no solo mató a mi cuñada sino también a los bebés de 6, 4 y 2 años que no tenían nada que ver”, dijo a RPP.