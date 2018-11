Un hombre ha matado este viernes a dos personas y ha herido a cinco más en un centro de yoga en Tallahassee, capital del Estado estadounidense de Florida, y después se ha quitado la vida. La policía continúa investigando este sábado los motivos que llevaron al hombre a abrir fuego.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía local, el tiroteo ha dejado tres muertos; uno de ellos el propio autor de los disparos, identificado como Scott Paul Beierle, de 40 años, quien aparentemente se ha suicidado tras perpetrar el ataque, ocurrido el viernes sobre las 17.30, hora local (21.30 GMT).

Heavy police presence by the #Tallahassee hot yoga studio off of Thomasville road. Hearing from police that they have a suspect. @WCTV pic.twitter.com/SOF9UK3s3t