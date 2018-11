Obama califica de 'Truco político' el plan de Trump

El ex presidente estadounidense Barack Obama calificó este viernes como un "truco político" el plan de Donald Trump de enviar a miles de soldados a la frontera con México, para impedir que los inmigrantes entren al país.

En un discurso entusiasta ante una multitud en Miami, en un acto de campaña para acompañar a otros demócratas antes de las elecciones legislativas del martes, Obama dijo que la administración republicana estaba "alejando" a las "valientes tropas de sus familias por un truco político en la frontera".

Trump, quien colocó a la inmigración en el centro de la escena electoral de su partido, atacó en forma persiste la caravana de migrantes centroamericanos que intenta llegar a Estados Unidos, denunciándola como una posible "invasión".

Obama dijo que el despliegue estaba sirviendo para "enfadar y desmayar a la gente", y agregó: "Simplemente hay una constante intimidación para distraer la atención". "Hagamos que la historia suceda aquí en Florida", dijo Obama a los entusiasmados partidarios, a quienes pidió una acción más decisiva.

"Si no te gusta lo que está pasando en este momento, no sólo te quejes", dijo Obama.

"No te pongas ansioso ni te asustes, no levantes las manos con desesperación. No abuchees. No uses hashtags. ¡Vota!", alentó.