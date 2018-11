MEDICINAS, RECULAN

Chico y el juego en Morena

El Gobierno de Guanajuato “congela” la licitación de la compra de medicinas y su servicio de distribución. Argumenta que va a esperar a que el próximo Gobierno Federal defina el nuevo esquema de atención.Eso ya lo sabían cuando prepararon las bases para licitar el 8 de noviembre.La realidad es que la denuncia de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, basada en las irregularidades que observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los hizo meter reversa.recapacitó.vino a Guanajuato y le dijo ay a los legisladores con los que se reunió en privado que la compra de medicinas era un ‘cochinero’ en todo el País, desde entonces se advirtieron reformas para controlar ese y otros gastos en Salud. Adelantarse aquí era desafiarlo, ¿o no?La decisión de la Comisión de Gobernación del Congreso Local de archivar la iniciativa del exgobernadorrespecto a garantizar diputaciones plurinominales a los migrantes, generó un debate tuitero entre la diputada local panistay paisanos inconformes.El principal reclamo fue del abogado leonés radicado en California EUA,, quien junto con un grupo de paisanos demandaron al Partido Acción Nacional abrirles espacios en las candidaturas. Dos de ellos, don, fueron colocados en los primeros lugares de la lista plurinominal del PAN, pero la arrasadora histórica votación del partido advertía que no llegarían.envió hace un año una iniciativa que sus propios compañeros de partido calificaron como confusa, para salirle al paso pues, de entrada no era una reforma local sino enviar una propuesta federal. Esperaron a quese fuera para evitar ‘grilla’ y pronto la desecharon por innecesaria.reclamó en redes que no dar “cuotas migrantes” violenta su principio de participación política.le respondió que reconoce su lucha pro-migrante pero no coincide, pues ser incluidos en listas pluris no es un derecho y en todo caso sería una disposición discriminatoria con otros grupos.le escribió apara decir que pertenece a un grupo vulnerable, como es ser mujer, pero por ser migrante queda relegada. La panista le aclara que su derecho a ser candidata está intacto, pero establecer cuotas específicas discriminaría a otros grupos y sectores. Lo que no comparten, defendió, es el manejar cuotas a nivel constitucional al mismo rango que el principio de paridad., senadora leonesa por Morena, el partido de la austeridad, anduvo en la semana por Argentina para asistir a la Cumbre Parlamentaria del Foro Central para la Cooperación Internacional G20. En su intervención se refirió a encontrar soluciones a corrupción, causas de pobreza, desigualdad y violencia.publicó lo siguiente: “He hablado con representantes de los países con las economías más poderosas del mundo y ¿qué creen?, a nadie le preocupa la cancelación del aeropuerto de Texcoco”. A ellos seguramente no, pero qué tal a nosotros.En la Tribuna del Senado la doctora defendió la consulta como un ejercicio democrático por tomar en cuenta a quienes no tienen ‘derecho de picaporte’ con los legisladores o la Presidencia de la República. La realidad es que en el debate nadie canceló esa opción, sino la forma en que se hizo.El Universal publicó que el embajador de México en Uruguay, el guanajuatense, solicitó algunas semanas más del plazo del 30 de noviembre para dejar el cargo. El priísta aclara que no es así, que ya tiene sus maletas listas para regresar en los primeros días de diciembre y trabajar en su despacho en enero. La prórroga, dice, la pidió para quienes tienen hijos en la escuela. Así que punto final, por ahora, a la carrera diplomática deEl presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,, anunció que el expriísta y hoy diputado federal de Morena,, será el representante de ese órgano ante las asociaciones que agrupan a los alcaldes de las distintas fuerzas políticas del País. En la foto presenta al guanajuatense como enlace con municipios ante alcaldes de la huasteca hidalguense.fue nombrado Vicecoordinador de Relaciones Exteriores y Población de la bancada de Morena.