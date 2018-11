El desgaste de Morena

, el movimiento social, el partido político, ha creado historia. Acabó con un régimen político, elque nos gobernó. Ni la alternancia del 2000 con, que “sacó al PRI de los Pinos”, había logrado sacudir desde sus cimientos al sistema de partidos políticos.el líder, el dueño de, supo canalizar el descontento, la ira, del pueblo mexicano, ofendido por la rapacidad y la corrupción de un sistema político orientado al beneficio de pocos a costo de todos., se convirtió rápidamente en el, recibiendo con velocidad a los peores engendros del priísmo. Estos, mutaron cercanos a un gen que les era familiar. En todos los espacios de lainsertó con facilidad a los tránsfugas del sistema decrépito. Fue sumando alianzas de todo tipo, las presentables y las impresentables, para lograr con contundencia, una victoria que ni elhubiera logrado en el pasado.Tener en las elecciones de julio más del 50% de la votación, superó el promedio de las encuestas nacionales. Arrasó con más de la mitad de votación. El periodo post electoral nos mostró ya, el enfoque, las estrategias, la visión, que tienepara el sexenio que iniciará en diciembre. Pero una cosa es ser oposición y otra es gobernar. Esa parte deque proviene de la izquierda nunca fue gobierno, la otra parte de, la proveniente dely el, sí sabe cómo gobernar, ya lo hizo. Las primeras grandes decisiones que ha llevado a cabo en el periodo de transición, muestran que está dispuesta a dar señales de cumplir las promesas al electorado que les llevó mayoritariamente a la victoria.Entonces ¿cuántos votos de los 30 millones del 1º de julio ha perdido o ganado Morena? Las encuestadoras tienen pocos datos al respecto. Menos nosotros, las autoridades electorales en el INE, pero es posible aproximarnos a calcular la pérdida de votantes de. Veamos: el voto de Morena canalizó en julio a tres segmentos: elligado directamente a la figura dey que es su; el segundo formado por simpatizantes deque dieron su voto aincondicionalmente y que han votado sistemáticamente por opcionesy el tercer grupo, que votaron por, pero que no lo habían hecho antes.El primer grupo representa el 40%. Es ya el. El segundo, el 30% y el tercero también el 30%. Es decir, son alrededor de. Estos 3 meses han sido interesantes para medir desde fuera, el cambio en la composición del voto. La pérdida en el primer grupo no se ha dado, en el segundo ya es del 10% y en el tercero es hoy del 15%. Esta pérdida es entendible pues el equipo decomenzó a tomar decisiones como recurrir a lasy esto ha provocado un enfrentamiento con los, a partir de laSon 4 factores en este periodo que influyeron en el cambio de preferencias: lay el. Otras decisiones han sido bien aceptadas por los: la. Las expectativas están ahora en:Para llegar a estas conclusiones, es necesario medir las tendencias en las mediciones nacionales, más allá de la medición de la “comentocracia”. Los sondeos nacionales se concentrarán en las próximas cuatro semanas, en medir el periodo de transición e iniciar la medición a partir de diciembre para evaluar el impacto de las decisiones del nuevo Presidente, pues está comprobado que los gobernantes inician con un bono de confianza por parte del electorado yiniciará con un porcentaje de aprobación más alto en 10-15% que el que tuvo hace 6 añoDe continuar estaen los 30 millones de votantes que hoy ya son 27 millones, ¿cuáles serían las estimaciones para las elecciones del 2021?ya trabaja en el padrón nacional de beneficiados con los programas sociales a través de encuestas que servirá para su plataforma electoral del 2021 y así mantener y aumentar esos 30 millones. Las casas encuestadoras ya trabajan en construir un modelo que explique el deslizamiento de las preferencias para los 3 años siguientes dondese juega su permanencia para el 2024. En diciembre, los resultados (buenos o malos) de la guerra contra el narcotráfico serán ya de AMLO y ya no de Peña Nieto, de MORENA y ya no del PRI. Los escenarios de crecimiento económico para el 2019 son malos para AMLO, pues se sitúan apenas entre el 2.15 y 1.20 de crecimiento del PIB. En un mes inicia la cuenta regresiva para el 2024.* Director de la Universidad Meridiano