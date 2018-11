Vibraciones cósmicas

Algunas personas creen queinundan el universo y que nosotros somos sensibles a estas, es decir; que nos afectan y las podemos percibir. De hecho creen también que esastransmiten algún mensaje de paz yEs una idea muy bella, casi poética. Sin embargo es muy importante distinguir lo que podemos decir sustentado en conocimiento científico, de lo que alguien dice a partir de estados psicológicos más o menos gratos. Son cosas muy distintas. Por ejemplo cuando un enamorado le dice a su ser amado: “a través de tus ojos puedo ver la totalidad del universo”, claramente se trata de lenguaje metafórico, de una expresión afectiva emocional (sin duda bella y gratificante) pero no de un hecho físico real. Es decir; sabemos que al expresar eso, esta persona no quiere decir que a través de los ojos de su amado puede ver el monte Everest o el interior de una célula o de un agujero negro, por mencionar solo tres cosas que forman parte de la totalidad del universo.Unacomo eles unacomo es el aire o un sólido.Cuando alguien habla, las cuerdas vocales de su garganta transmitenal aire que le rodea. Estasestán compuestas por compresiones y rarefacciones del aire, que se propagan a la velocidad del sonido hasta llegar al oído de quien escucha. Ahí estashacen vibrar al tímpano de la persona que escucha y de este modo recibe el mensaje enviado. Es así como podemos hablar y escuchar, gracias al aire que nos rodea y a lasque este medio puede transmitir entre diferentes personas. Un experimento de física típico de nivel secundaria y bachillerato consiste en colocar una alarma en una campana de vacío. Si la bomba de vacío no está activada podremos escuchar a la alarma pues el aire que le rodea transmite el sonido, sin embargo si accionamos la bomba de vacío notaremos que el sonido de la alarma paulatinamente disminuye hasta hacerse imperceptible. Esto ocurre debido a que al extraer el aire que rodea a la alarma, su sonido ya no tendrá ningún medio para propagarse y por tanto dejará de ser escuchado. Los astronautas en el espacio o en la superficie de la Luna deben de comunicarse usando radiotransmisores ya que en el espacio no hay aire para transmitir ningún sonido ni vibración.Para medir el vacío se usan unidades de Torr o Atmósferas, sin embargo probablemente al hablar de vacío sea más intuitivo referirse al número de partículas que hay en cada centímetro cúbico o, a la distancia media que una partícula tiene que recorrer para encontrar a otra partícula y chocar con ella, esta última cantidad se llama “recorrido libre medio”. A nivel del mar el recorrido libre medio de las moléculas de aire es del orden de nanómetros y hay trillones de moléculas por cada centímetro cúbico. En el interior de un foco de luz incandescente el recorrido libre medio es del orden de centímetros y hay billones de moléculas por cada centímetro cúbico. En el interior de un tubo electrónico de vacío (como los tríodos o pentodos que hace cincuenta años traían los radios y televisores) el recorrido libre medio es del orden de cientos de kilómetros y hay millones de moléculas por cada centímetro cúbico. Sobre la superficie de la Luna el recorrido libre medio es de diez mil kilómetros y hay cuarenta mil partículas por centímetro cúbico. Finalmente en el espacio interestelar el recorrido libre medio es de millones de kilómetros y hay una partícula por centímetro cúbico. Evidentemente en vacíos tan extremos es físicamente imposible transmitir cualquier tipo de vibración por el simple hecho de que no hay ningún medio que pueda transmitir esa vibración.Quienes insisten en que hay “vibraciones universales” podrán afirmar que las supuestas vibraciones son de otro tipo desconocido para nosotros. Pero si esas vibraciones son de una clase desconocida, ¿cómo entonces saben ellos de su existencia? En la actividad científica es perfectamente legítimo proponer hipótesis, pero estas deben de ser validadas o rechazadas por la experimentación y la observación científica. Una propuesta que no puede, ni en principio, ser corroborada carece de toda validez y no tiene ninguna utilidad científica. A lo largo de la historia de la ciencia se han presentado hipótesis interesantes como la del “éter”, la del “calórico” o la del “flogisto”, pero fueron desechadas al no haber ninguna evidencia experimental que las sustente. El riesgo de creer que existen “vibraciones cósmicas universales” es el mismo que el de creer que en los átomos y moléculas hay unicornios que juegan con mariposas de colores. Es una linda e inútil idea.