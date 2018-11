Desde el proyector

Estamos justo en la época del año dónde podemos disfrutar tardes enteras para ver películas de terror, ya sea en la comodidad de nuestra casa o en una sala de cine. La baraja de películas de este género y sus subgéneros es cada vez más amplia.



En lo particular el terror y sus derivados, no es lo que más me gusta ver. Pero tomando en cuenta esta época, claro que se antoja y además se disfruta ver una buena película de miedo.



Personalmente aprecio más los clásicos, aquellas películas que se pueden ver una y otra vez sin cansarse. Las películas que veía de más joven, las que me asustaron en algún momento de mi vida, esas son las que me gusta ver en estos días.



Un clásico de esta temporada es El excorcista, película de 1973; dirigida por William Friedkin. Protagonizada por una inolvidable y magnífica Linda Blair. Este filme es adaptación de una novela escrita por William Blatty, inspirada en un exorcismo real, realizado en Estados Unidos, en los años cuarenta. La película causó mucho miedo en los tiempos de su estreno, trajo consigo una gran cantidad de rumores, tanto de su realización, como de consecuencias sufridas por sus actores. Sin duda una película que marcó una época para el género.



Otra película que disfruto cada que la veo es Carrie, la que dirigió el gran Brian de Palma en 1976; inspirada en una novela homónima del genio literario del terror, Stephen King. Esa primera versión es protagonizada por una joven Sissy Spacek. Definitivo me quedo con esa versión, sobre el remake de 2013, dirigido por Kimberly Peirce y en el papel principal a la taquillera Chloë Grace Moretz. A pesar del uso de tecnología en la versión más reciente, prefiero la creatividad de Brian de Palma en su versión.



En México también tenemos clásicos de terror. No puedo dejar de mencionar a un director de culto, Carlos Enrique Taboada. De su filmografía destaco tres películas. Hasta el viento tiene miedo, de 1968; con un reparto de miedo, con estrellas de la época como Marga López, Maricruz Olivier, Norma Lazareno.



El libro de piedra, es otra cinta de Taboada, estrenada en 1969, y al igual que Hasta el viento tiene miedo, fueron un clásico de la televisión abierta año con año en esta época de celebraciones mortuorias. Esta cinta es protagonizada por Marga López y Joaquín Cordero. Y por último otra gran aportación al terror mexicano es Más negro que la noche, de 1975. Las tres películas tuvieron remakes, mismos que no tuvieron tanta fortuna en su resultado en pantalla.



Por último no puedo dejar de mencionar a la película madre de todo el género del terror y sus derivados. Nosferatu, obra maestra del expresionismo alemán dirigida por el genial F.W. Murnau, filme de 1922. Una joya esta adaptación libre del Drácula de Bram Stoker.



Necesitaría un libro entero para escribir de todos los clásicos del cine de terror o de miedo como le decíamos antes mis amigos y yo a este tipo de películas. Se me quedan muchas por nombrar, mismas que veré el fin de semana. Poltergeist (1982), dirigida por Tobe Hooper o la The Innocents (Posesión satánica, 1961), guion de Truman Capote y dirección de Jack Calyton.