¿Falta de confianza en México?

A partir de que Andrés Manuel López Obrador, en lo sucesivo AMLO, decidió cancelar el aeropuerto que se está construyendo en lo que fue el antiguo Lago de Texcoco, con base en la “encuesta” a todas luces ilegal, porque no reunía los requisitos que marca nuestra Constitución, aún vigente, y digo lo anterior, porque tiene el suficiente poder para modificarla a su antojo.Así como llevó a cabo la “encuesta” con los dados cargados hacia el aeropuerto de Santa Lucía, podrá hacer todas las que le vengan en gana. No tomaron en cuenta, que éste actualmente, es un campo de aterrizaje para el ejército y además vivienda para los propios militares y habrá que reubicarlos, lo que costará dinero.La realidad es que la decisión ya había sido tomada con mucha anticipación por AMLO y sólo lo quiso justificar “como la voluntad del pueblo”, cuestión que todos conocemos que fue una simple justificación, pues desde la campaña lo venía diciendo.A partir de la toma de dicha decisión, hay varias entidades que han reaccionado y de manera fuerte. Están por un lado los empresarios directamente afectados, por los contratos que tenían firmados, mismos que establecen penalizaciones en caso de detener la obra.Sin embargo, Javier Jiménez Espriú, quien será el nuevo Secretario de Comunicaciones, en la administración que tomará posesión, el próximo primero de diciembre, dijo que los contratistas, “no perderán dinero, de ninguna manera, por lo que han invertido en la magna obra”, pues serán reembolsados, de acuerdo con lo que marcan los propios contratos, aunque no habrá indemnizaciones, - siempre y cuando no haya demandas remarco en lo personal- según afirmó.En entrevista con Adela Micha, esgrimió muchos argumentos de tipo técnico, pues demostró conocimientos profundos de la aviación, ya que, en algún tiempo, fue el presidente de Mexicana de Aviación, que después fue declarada en quiebra.Uno de los argumentos, fue el impacto ambiental que ocasionaría el aeropuerto de Texcoco, además de que sólo se tomó en cuenta, la superficie superior, cuando en lo más profundo de dicho terreno, pueden pasar corrientes subterráneas que no fueron solicitadas en el estudio realizado y que pueden representar un peligro según él.No tomaron en cuenta, AMLO y su equipo, los miles de horas y el costo que se deberán emplear los pasajeros, para trasladarse de la ciudad de México a Toluca o al propio Santa Lucía, que por cierto carece de un estudio al respecto y según Gonzales Espriú, ya están trabajando en él.Además de que se afirma, que la decisión no se tomó de forma apresurada, sino muy meditada. En donde lo vi, no tener una respuesta adecuada, porque no la existe o no la puede expresar, fue en la pregunta que de manera directa le hizo Adela: Ingeniero, ¿usted recomendó al presidente electo, que cancelara el proyecto de Texcoco? Pregunta a la que nunca respondió en forma tajante, aduciendo miles de cosas.Otros de los que reaccionaron y también fuerte, fueron los agentes económicos, pues el dólar subió respecto al peso, el que se depreció a más de 20 pesos por cada dólar.También reaccionaron las calificadoras internacionales, aunque se mostraron prudentes, demostraron más falta de confianza en México, disminuyendo la calificación a nuestro país, lo que implicará alzas en las tasas con que se pagará la deuda pública, pues es muy importante su incremento, lo que disminuirá los recursos que de otra manera se podrían destinar a proyectos sociales. Si hay un impacto ambiental en Texcoco, también lo habrá en Santa Lucía.Tampoco se mencionó que nos costarán las inversiones y los reembolsos en que hay que incurrir debido a la cancelación de esa obra magna, $120 mil millones de pesos aproximadamente que prometió AMLO que se pagarán puntualmente y que se tiran a la basura, pues el proyecto ya llevaba Un 31.5% de avance y más de 170,000 millones de pesos que ya se encuentran contratados, según indicó el Grupo Aeroportuario de la ciudad de México los que tendremos que absorber de una manera u otra, todos los Mexicanos Asimismo no sé qué harán con los 44,000 empleos que se perderán por la cancelación mencionada.AMLO prometió, que habrá un equilibrio magno en 2019, y afirmó que: “no vamos a gastar mas de lo que se ingrese, no vamos a endeudar al país, no va a crecer la deuda en términos reales” lo que está en duda y se aclarará con el presupuesto que su equipo ayudados por ejecutivos actuales llevan a cabo, y que deberán entregar en pocos días.De lo que existe duda, es si echará mano de las reservas internacionales del Banco de México, mediante otra “consulta” por el estilo o bien la reforma a la constitución que le permita hacerlo, porque a este señor, no se le puede creer nada, ya que no se sabe que es lo que hará en un futuro. Lo que sí es un hecho, es la desconfianza internacional que se creó con este asunto y que trata de ser minimizada por AMLO, ya que dijo que la tormenta financiera que implicó su decisión, ya había amainado, además de que dicen los expertos, que no son compatibles los aeropuertos, el actual de la ciudad de México que se va a remodelar, con el de Santa Lucía, pero de lo que estamos seguros, es que si afectó la decisión tomada y arroja una mala señal de lo que podrá venir en el futuro.