Nunca han pagado impuestos en México, pero exigen servicios con dinero del pueblo de México, que si algo tiene son carencias, cincuenta millones de pobres, veinte con pobreza alimentaria (no comen tres veces al día, ni lo adecuado) lo testifican.Todo está al revés, entraron a México con violencia, aun así se le ofreció asilo; en el camino, solo se les pidió cumplir con los trámites de migración de México, se negaron imponiendo su presencia e izando banderas que exaltan su nacionalismo y lealtad con una nación que los expulsó, mientras exhiben su rechazo a la nación que les recibe, a la que a la fuerza imponen su presencia. No entiendo, si huyen de sus países por la violencia y el hambre, ¿por qué no aceptar el asilo ofrecido por México?, sencillo: 1.- Porque están manipulados y traen consigna, o 2.- Porque aspiran a los privilegios que da una economía como la norteamericana a la que critican y en donde, en su derecho, no los quieren y se los dicen con claridad,… pero nada importa, con la bandera de mártires por la violencia, la pobreza y el hambre, de la que dicen huir, quieren dólares, no pesos.¿En donde quedó la soberanía nacional cuando se violenta nuestra frontera para por la fuerza, usándonos de tapete para llegar a USA? Las cosas por su nombre, a México no vinieron a buscar asilo o refugio para huir de sus pandemias, a México vinieron a usarnos, pisoteando el territorio nacional, para llegar a la frontera norte a violentar a los norteamericanos con sus demandas de asilo forzoso. En este contexto México no es un país humanitario, es un país pelele que en complicidad con los invasores, facilita que le lleven problemas al vecino del norte. ¡Tiene razón Trump!, la demanda de entrar a la fuerza a USA deriva del éxito económico de la nación, por eso no quieren a México y solo servimos de puente.¡No!, no me malinterpretes, estimado lector, estoy a favor de ayudar a los hermanos Latinoamericanos y ser solidario con ellos, de la forma como reconozco la aportación de quienes en el pasado migraron a México, se integraron y aportaron para construir la nación que hoy somos (esa que hoy rechazan los “supuestos migrantes”), pero lo que hoy vemos está lejos de parecerse a esa gente que vino a enriquecer nuestra sociedad y a nutrir nuestra nación. Lo que hoy vemos, es un grupo de gente manipulada, que, amparadas en sus miserias buscan generar conflictos al pretender, “escudados” en supuestos tratados internacionales, entrar por la fuerza a naciones soberanas (México y USA).Vuelvo a coincidir con Trump, debemos modificar las leyes y la operación de nuestras fronteras para poder garantizar el orden y defender la soberanía. México no debe ser violentado por todo aquel que quiera entrar simplemente porque quiere, no sin antes pasar por un proceso de aceptación en función de procedimientos que, basados en leyes acordes con la realidad nacional y mundial, garanticen que quienes vienen a México lo hacen con permiso para vacacionar o porque vienen a trabajar, ya aceptados por quienes les van a contratar y cumpliendo con las leyes y requisitos y procedimientos mexicanos.Una política de fronteras abiertas, en automático acaba con el orden y la seguridad que el estado debe de garantizar la pueblo de México ¡Dejamos en consecuencia, de ser soberanos!… No le hagamos a la República lo que no aceptamos en nuestras casas, donde sin duda, nadie recibe a un desconocido… No argumentemos humanismo donde hay complicidad. En pocas palabras, ayudemos humanitariamente, pero con orden y de forma legal, no perdamos el control de nuestro México… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.