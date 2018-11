Pasan 66 días sin responsables de linchamiento en Santa Ana Ahuehuepan

TEZONTEPEC NO APOYÓ A LOS DEUDOS



"Vinieron los familiares, del Ministerio Público los trajeron aquí (a Tezontepec) y de aquí se los llevaron a su tierra de origen, cada quién, no hubo ningún tipo de apoyo de la administración, no porque no hubiéramos querido, sino porque las familias así lo decidieron", finalizó.



El pasado 30 de agosto, pobladores de la comunidad dea una pareja a la que acusaron de. Han pasado 66 días desde entonces y las autoridades aún no han señalado responsables ni han iniciado un juicio por el hecho.De acuerdo con la, la carpeta que se inició por la muerte de un hombre y una mujer en esa localidad, sigue en proceso de integración, lo que significa que, aunque existan líneas de, no se ha presentado aante los tribunales.Así pasó:Después del linchamiento, trascendió que los difuntos eran, en el municipio de Tezontepec de Aldama, sin embargo, no eran originarios de la zona.Al respecto, Pedro Porras Pérez, presidente municipal de Tezontepec de Aldama, comentó que por parte de su administración no hubo apoyo a los deudos por decisión de ellos mismos, aunque aseguró que sí hubo acercamiento.Seguro te interesa: