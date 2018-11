Emma Coronel Aspurio, esposa de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, continua de un escándalo a otro por su actividad extravagante y llamativa en redes sociales.En esta ocasión la ex reina de belleza, posteó en su Instagram supuesto, selfie en donde aparece con un personaje disfrazado que está llenando de controversia a sus internautas.Se le puede ver en la fotografía sonriente a bordo de un automóvil, a su lado una persona asomada por la ventanilla desde afuera quien luce una máscara nada más y nada menos, que de su marido.Junto a la polémica foto Emma escribió, “Mi viejo #halloween”. Hasta el momento el post cuenta con más de 38,000 likes y no tiene comentarios pues al parecer están bloqueados.En dicha cuenta de las redes sociales se han publicado imágenes y videos de la vida íntima de la esposa del narcotraficante mexicano, por lo que usuarios no han dejado de reaccionar al ver la imagen.