No se expresaba 'libremente'



"Siento aquí (en Intrusos) mucha libertad. Puedo dar mi opinión libremente y me siento muy a gusto y cómoda. Lo que diga lo hago sin pensarlo mucho; me dan libertad de trabajar, como yo sé hacerlo y confían en mí. En los primeros días teníamos que acoplarnos al ritmo: yo con ellos, ellos conmigo, pero ya súper contenta’

Atala ahora dice sentirse cómoda con sus nuevos compañeros. Imágenes tomadas de Google.

Alegres las dos conductoras

Atala Sarmiento ha sido una de las famosas más comentadas en este año. La conductora dedicada al medio del espectáculo salió de Vantaneando y 'estalló' una bomba de notas, declaraciones y críticas que la involucraron a ella y a Pati Chapoy.'Las aguas no se calmaron' cuando Atala entró al programa Intrusos, al lado dey ex integrantes del programa de TV Azteca. De hecho, la competencia se puso fuerte.Una vez instalada y cómoda en el programa de Televisa, Sarmiento dio una entrevista a El Universal, como relata el medio La Verdad Noticias, donde dijo cómo se siente tras el drástico cambio de empresa.Dijo que en Ventaneando, a pesar de que disfrutaba su trabajo, se sentía atrapada y sin poder expresar realmente lo que pensaba.Aunque no existe algo como la censura, hay muchas, lo que en ocasiones incluso la sofocaba.Pati Chapoy ha dicho que le alegra que la gente que ha pasado por Ventaneando sigue teniendo éxito en su carrera, mientras que Atala dice que mantiene una relación muy sana con la jefa del programa de su competencia.