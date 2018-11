El artista habló sin dudas sobre Kim Kardashian y lo que provoca en muchas personas. FOTO: Tomada de Google.

“Muchos de los famosos que existen hoy en día no cuentan con algún talento por el que hayan logrado ese reconocimiento. Ve y escribe un libro, pinta un cuadro, actúa, estudia, canta, juega...”

Jon Bon Jovi ha atacado duramente a Kim Kardashian. El cantante, de 56 años, ha criticado la forma en la que la estrella de la telerrealidad alcanzó la fama. “¿Qué habrá en su biografía? 'Hice una porno y ¡adivina quién se hizo famosa!”, dijo el pasado domingo en una entrevista con The Sunday Projet.Kardashian, de 38 años que saltó a la fama por la difusión en 2007 de un vídeo de contenido sexual con su entonces novio, el cantante Ray J., actualmente es la dueña de todo un imperio. Tiene su propia marca de cosméticos, KKW Beauty, su propia fragancia, una aplicación de emoticonos y lanzó una línea de ropa para niños con su marido, el rapero Kanye West.A estos negocios a hay que añadir su página web (la suscripción mensual cuesta 2,99 dólares) y su juego para móviles que recrea su lujosa vida, que ha generado unos 200 millones de dólares de beneficio desde que fue lanzado en junio de 2014.Acumula 120 millones de seguidores en Instagram y ha acaparado titulares, no solo en las revistas sobre famosos, también ha saltado como protagonista a la prensa económica, en julio de 2016 fue portada de la revista Forbes, y a los medios generalistas tras el millonario robo a mano armada que sufrió en su hotel de París en octubre de 2016.Pero no todo vale para el intérprete de It’s My Life. Su malestar llega después de reflexionar sobre el programa que desde hace 10 años tiene Kim y su familia en la televisión: Las Kardashian."No me cabe en la cabeza cómo exponer lo peor de uno mismo, mostrar las miserias o problemas de una familia, puede tener tanta audiencia”, dijo el cantante en la entrevista. Además, quiso dejar claro que jamás ha dedicado “ni 60 segundos” de su vida a ver este tipo de contenidos e, incluso, aseguró que ni siquiera distingue los nombres de cada una de las hermanas del clan Kardashian.Según el líder de Bon Jovi, la fama es más que un espectáculo televisivo y, considera, hace falta otro tipo de talento: