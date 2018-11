“A veces uno está presionando por querer a alguien, y es el momento de decirles esto...”, dijo Cantú.



“¡Te amo Paty!”, “¡Yo vivo por ti!”, le gritaron.



“Hoy es el día para celebrar todo lo que nos dejaron, yo vivo por todas aquellas personas que se fueron, así que vamos a respirar por todos aquellos que se fueron”, pidió.

Una de las artistas más esperadas llegó para iluminar elpresentó suque provocó quellenaran al máximo el, no sólo en su interior, sino en los alrededores delLa artista regresó tras casi dos años de ausencia, la que sintieron sus fans y aclamaron como si hubiese sido una eternidad.Tras una cuenta regresiva de 8 minutos, la artista apareció en el foro hincada, con el intro de la canción “Cuervo”.La gente le lanzó piropos a su delgada figura, que esa noche sólo se cobijó con unos leggings, chamarra brillante y un top blanco.Paty es conocida por su comunión con el público, y no le agradó mucho que estos le quedaran lejos, así que pasó por el puente y se acercó en reiteradas ocasiones con ellos. La gente se aglutinó en los pasillos de los asientos, le gritó, para lograr la selfie o mínimo tocarle la mano.“Rompo contigo”, “No fue suficiente”, “Goma de mascar”, “Amor, amor, amor”, fue dedicada a los que pagaron mal. Paty contó, también, cómo se inspira a través de sus fans enpara crear canciones que han hecho clic por sus vivencias.“Vete” y “Afortunadamente no eres tú”, fueron el himno al ex superado, aquel corazón roto, ya sanado.La joven cambió su atuendo dos veces, la primera por una chamarra muy noventera.La artista respondió a esos piropos con su sonrisa coqueta, un guiño de ojo y abrazos, además, de agradecimientos en todo momento.“Si tú no lo dices”, “Clavo saca a otro clavo”, “Por Besarte”, unos clásicos que merecieron que el celular saliera del bolsillo para iluminar el ambiente frío del Día de Muertos.“Vuelve a respirar”, “Suerte”, “Corazón bipolar”, no sólo fue aplaudido por grandes, que se deshacían en halagos, sino por pequeños que alguna vez usaron orejitas de gatito, que Paty puso de moda en algún momento.“Miento”, “Cuenta pendiente”, “Mariposa”, siguieron al set de éxitos que la empoderada Paty ha logrado colocar en el gusto de sus seguidores.Con las gargantas sensibles por canto cantar, llegó el momento de despedirse al ritmo de la artista. Ella siguió con el baile con un diminuto atuendo, y sexys botas que dejaron sin aliento.“Valiente”, “Déjame ir” y “#Natural”, no podían ser mejor cierre. Paty se dejó querer, tocar y hasta besar, los fans agradecidos le pidieron otra, y con una sonrisa tierna agradeció la presencia y prometió volver. Ahora se encuentra en promoción de la versión de lujo #333.