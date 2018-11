Las burlas de los internautas

Gaby Sánchez bailaba muy sensual en la emisión de Enamorándonos, pero mientras se movía al ritmo del reggaetón, un perro 'se le aventó' directo a su parte trasera y a ella no le quedó más que seguir bailando frente a las cámaras.La joven estaba disfrazada y haciendo su baile, y no quiso dejar de bailar ni perder el estilo. Para su mala suerte, el animal 'no supo' de comportarse y alargó el instante bochornoso.Como se ve en el video, uno que otro ocultó las ganas de reír y hubo quien sí lo hizo.Los seguidores son los que no se quedaron con nada e incluso se burlaron de que: "hasta el perro se le quería acercar, con las curvas que tiene la amorosa".comentó un usuario.Y la cosa se salió de control en la red social con eso de los mensajes casi 'anónimos', pues un usuario incluso le deseó la muerte.No es la primera vez que el perro se mete en medio del programa; por fortuna no ha mordido a nadie pero hay quienes critican el estilo del programa y las cosas que hacen sus integrantes para ganar popularidad.