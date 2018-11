‘Asaltan’ ladrones a los muertos; los dejan sin cristos

"Venimos en 2 (de noviembre) y estaba sin Cristo la tumba de mi mamá, ya le dejamos uno nuevo", dijo Marina Acosta.

"El costo aproximado de uno de latón con medidas de 30 centímetros es de 180 pesos", explicó la especialista.

Varias familias se percataron de que, en el, ya no están losA tres días del hallazgo, el personal del panteón lo les ha dado respuesta.Estos cristos son hechos de materiales comoEn entrevista con algunos visitantes, aseguraron que desde elnotaron que hacían falta muchos Cristos.Algunos se pueden ver trazados de la parte donde se sostenían las imágenes, mientras que en otros sí se tomaron fueron retirados con todo y tornillos.La mujer explicó que con tanta gente ese día no quiso poner una queja en la administración, pero será en esta semana cuando acuda a las oficinas.Otra familia que también fue víctima del robo, pero tampoco quisieron poner queja y prefirieron dejarlo pasar.En entrevista con personal que elabora este tipo de trabajos, explicó que el costo aproximado de cada Cristo va desde los 180 pesos hasta los mil dependiendo el tamaño, material y detalles que lleven.Aunque el panteón es cerrado, al costado, sobre el bulevar Francisco Villa no hay barda, solo una malla, por donde posiblemente pueden pasarse los delincuentes.