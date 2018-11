Presidente inhabilitado

“En su cara se lo dijimos frente al Gobernador y comenzó a temblar del coraje, cuando iba bajando las escaleras se tropezó y cayó, se golpeó en la cabeza y hasta una ambulancia llamaron para llevárselo”, platicó el agricultor.

“La siembra y producción de legumbres, hortalizas, leguminosas, gramíneas, frutas, verduras y todo tipo de productos agrícolas en general”, es su objeto principal.

“Se trata de un proyecto viable y rentable”, aseguró Héctor León Gallegos, entonces Director general.



“Vamos a llevar a hacer esto el parque agrotecnológico más importante de América”, comentó también.

“Nos llama de a uno por uno Héctor Gallegos, coludido con un ingeniero que era el segundo de él, se llama José López Andrade, de San Miguel de Allende y otro que se llama Alfonso Candelas Pulido, de León, Guanajuato, eso fue en noviembre, me dicen: ‘pues fijate que la política es ésta, para que puedas trabajar cien hectáreas, ocupamos 100 mil pesos, eso es para que tengas derecho a sembrar”, denunció el agricultor.

“Pues mira, yo nunca supe de eso”, dijo cortante.



“¿Qué puedo decir?. No tengo nada que decir, ellos tienen el derecho de poder proceder como consideren, si es que les atribuye el derecho, sin problema. Me voy a reservar el derecho de poder emitir algún comentario, están las instituciones correspondientes, en caso de servidores públicos la Secretaría de Transparencia y el Ministerio Público, no tengo nada que decir”.

Un grupo dequeparalasdel(APTX), denunciaron cobro de “moches” por parte de directivos.Además revelaron que directores y miembros actuales del consejo de administración, debido a que cobran en la nómina estatal y al mismo tiempo obtuvieron contratos a través de una empresa, constituida por los campesinos, para sembrar las tierras en 2014 y 2015, .La compañíaes una sociedad rural que utilizó las tierras del Xonotli para cultivar granos y hortalizas por dos años.En esta sociedad el ex director del Xonotli, tiene el cargo de Presidente del consejo y forma parte del órgano de vigilancia.De igual forma aparece el actual encargado de despacho de Xonotli,Rincón es originario de Manzanillo, Colima donde se desempeñó como futbolista profesional en el equipo Los Delfines y en diversos cargos en la empresa del gobierno federal Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A de C.V.Además,, actual Presidente del Consejo Administrativo del agroparque, también ostenta el cargo de presidente de la compañía PATX.Un accionista denunció quepresionó para que les dieran cargos a él y otros funcionarios del Xonotli en la empresa PATX.El agricultor, que pidió no revelar su nombre, declaró aque León Gallegos y otros dos funcionarios cobraban “moches” de mil pesos por hectárea para usar las tierras.Aseguró que por este motivo fue separado del cargo León Gallegos, luego de que lo denunciaron ante elya que hubo quienes tuvieron que pagar hasta 200 mil pesos.En una solicitud de acceso a la información, el organismo respondió que tanto Rincón Navarro como Vega Guerra mantienen sus puestos en la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.El PATX está compuesto por un polígono de 974 hectáreas donde actualmente se siembra avena, cebada, frijol, maíz, trigo, sorgo y hortalizas.Fue creado en 2011 en los terrenos comprados para lo que originalmente sería una nueva refinería de Petroleos Mexicanos, durante la gestión de Juan Manuel Oliva.Al no concretarse, el Gobierno del Estado decidió utilizarlo para la siembra, ahora como un rancho agrotecnológico. Pero fue un fracaso.Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato (PATG) es una empresa rural hecha por campesinos de la región que nació el 30 de septiembre del 2013 y se inscribió en el, Guanajuato, el 1 de julio del 2014.Inmediatamente después de constituirse legalmente, consiguió contratos para ocupar las tierras del Parque Xonotli, en total se firmaron 14 documentos entre la empresa pública y la privada.Los socios fundadores que aportaron 30 mil pesos para crearla son Sergio Gallardo Alfaro, Paulino Gómez Coronado, Rubén Herrera Ortiz, Marcial Medel Luna, Rafael Gallardo Alfaro y Luis Arturo Gallardo Alfaro, agricultores de las comunidades de Cerro Gordo, Sarabia y San Juanico.Los accionistas acordaron que Héctor Manuel León Gallegos ocupara el puesto de Presidente del Consejo de la sociedad, a pesar que ya era director del Parque Xonotli desde el 19 de marzo del 2013, siete meses antes de que naciera PATG.Del mismo modo facultaron con poderes generales en actos de administración a Jonatan Rincón Navarro, actual encargado de despacho de Xonotli, quién también cobra del Gobierno del Estado desde junio del 2012.Cuenta con plaza laboral y tiene un sueldo de 43 mil 133 pesos.Mientras que a Juan José Vega Guerra lo nombraron presidente del Consejo de Administración de PATG, el mismo cargo que ocupa hasta la fecha en Xonotli.Vega Guerra es un empresario originario de Lagos de Moreno, Jalisco, dueño de la sociedad agropecuaria Sanfandila y otras empresas del ramo.En 2013 se vio envuelto en un escándalo por malos manejos de 11 millones de pesos cuándo era Presidente del Patronato de la Feria de Lagos, como lo denunció en su momento el ex presidente municipal Hugo René Ruiz Esparza.Del 2014 al 2015 la dirección del Parque Xonotli a cargo de León Gallegos, autorizó 53 contratos, 14 se otorgaron a PATG, la cuarta parte.Pero además recibieron por separado otros ocho contratos Paulino Gómez Coronado, Rafael Gallardo Alfaro, Rubén Herrera Ortiz, Luis Arturo Gallardo Alfaro y Marcial Medel Luna, accionistas de PATG.En total los agricultores firmaron 22 contratos como personas físicas y morales.Según versiones de los agricultores que trabajaron parcelas del Xonotli, 75 % de los ingresos por cosechas sería para ellos y el 25 % para el parque.La proyección formal del Parque Agrotecnológico Xonotli, en los terrenos supuestamente destinados a una refineria que jamás existió, se produjo en Villagrán el 11 de septiembre de 2013, cuando se le presumió como la parcela demostrativa más importante de México y América, “un modelo único de educación dual”.Se anunció también la participación de 20 productores que se habían animado a sembrar las 970 hectáreas del parque.Cinco años después, la realidad es muy diferente.El 1 de octubre,publicó que en nueve años, los gobiernos del estado no han logrado que sean rentables los terrenos que costaron a los guanajuatenses mil 700 millones de pesos.En cinco años, el Parque ha recibido 74 millones 415 mil pesos de las arcas públicas y 57 millones de pesos en créditos.Los agricultores que ocuparon las tierras analizan la posibilidad de entablar una demanda en contra del Parque Xonotli, al considerar que los engañaron.Y es que con mentiras los convencieron de invertir en el polígono y preparar la tierra con su propia maquinaria durante cuatro años, con la promesa de cultivar hasta recuperar el dinero invertido.Sin embargo, solo pudieron explotar las parcelas dos años y esto los llevó a la ruina, ya que habían solicitado préstamos bancarios que ahora pagan con vehículos y propiedades.En diciembre del 2015, los campesinos ya tenían la tierra preparada para sembrar, pero fueron llamados por separado para decirles que tenían que pagar un “moche” de mil pesos por hectárea.Los campesinos creyeron que con este pago ya no entregarían 25 % de las ganancias de las cosechas acordado en los contratos, pero León Gallegos les aclaró que era otro cobro.“¿Va ir a cuenta del 25 % del contrato?”, preguntó un agricultor. “No. Va ser para que tu puedas entrar al Xonotli”, respondió el director, asegura el denunciante.Al día siguiente que los agricultores se negaron a entregar los ‘moches’, prohibieron la entrada de tractores y demás implementos al polígono.Los 12 campesinos que en su momento habían firmado contrato se quedaron sin tierras para trabajar y con deudas.“No entra ni un tractor, si quieren seguir son mil pesos por hectárea, dijeron. ¿Qué haces tú si ya tienes una inversión de un 80 %?, él culpaba al Gobernador y que era dinero para gente de arriba, todo ésto lo sabe Juan José Vega porque tuvimos entrevistas. Todo esto llegó a oídos de Marquez. ¿Y que creen que dijo? Ya no siembran los agricultores”, manifestó el afectado.Via teléfonica, Héctor Manuel León Gallegos se negó a hablar de las acusaciones.Se le preguntó sobre el cobro del “moche” de mil pesos por hectárea, así como por su cargo dentro de la sociedad rural Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato, que firmó contratos para sembrar en el periodo que fue Director.-¿Por qué aparece usted en la empresa Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato, que era la que arrendaba las parcelas?-No, no perdóname pero estoy en una conferencia, sí, ahorita te contesto todo”, dijo y de inmediato colgó.El actual encargado de despacho del Parque Xonotli, Jonatan Rincón Navarro, también se negó a hablar.-Pero en la sociedad Productores Agro Tecnológicos de Guanajuato aparece usted como apoderado en actos de administración...-Te repito, no tengo nada que comentar, que se conduzcan a las autoridades correspondientes y en su momento que se inicie un proceso y sin ningún problema podremos participar.

