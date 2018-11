Innovan con inversión en sector agroindustrial

Utilizar token de criptomonedas para invertir en el sector agroindustrial y ayudar a microempresas a comercializar sus productos a través de una plataforma de internet, es la visión que tiene la empresa Agro From Mexico.Ante la posibilidad de inversión que ofrece este modelo virtual, un grupo de 7 jóvenes empresarios de Irapuato decidieron lanzar un proyecto que se divide en AFM Token y Club AFM, con la que buscan apoyar a varios sectores productivos.El equipo lo conforman Miguel Guzmán en programación, Luis Jaime Hernández en la parte agrícola y de producción, Natalia Negrete en recursos humanos, José Carlos Hernández en área administrativa, Tonatiuh Gutiérrez en logística, Ronald Rodríguez como asesor y Manuel Cabrera Treviño en la promoción del proyecto.Este es el primer Token que se crea en Guanajuato, con el enfoque que permite que cualquier persona se involucre en los procesos de una empresa pequeña de agricultura, en el que se invierten 13.5 millones de pesos, para que a futuro la empresa sea valora en 45 millones de pesos.Manuel Cabrera Treviño, uno de los socios de la empresa, indicó que AFM Token está pensado para apoyar a pequeños productores agroalimentarios, quienes se verían beneficiados con la inversión de personas que decidan comprar el Token, que cuesta 80 centavos de dólar.El Token no sólo se venderá en México, sino a nivel internacional, teniendo en la mira a inversionistas de países como Canadá, Brasil, China, India y Australia.“Por comprarlo (Token) tu participas tanto en la producción, comercialización y transformación de productos agrícolas (...) funcionamos como un centro donde se junta el capital de muchas personas, es como si ellos estuvieran prestando dinero y se les genera un rendimiento de hasta el 18% al año, que es prácticamente 3 veces más de lo que otros modelos financieros te dan”, dijo.La plataforma de inversión iniciará en Irapuato, como base principal, y tendrá presencia en León y el municipio de Morelia, Michoacán, para después extenderse por todo el país.En próximos días, quedará habilitada la página www.afmtoken.com , donde los interesados podrán conocer más sobre este modelo de inversión, o podrán solicitar datos a través del correo electrónico [email protected] .com y el teléfono 01 477 663 11 43.Cabrera Treviño indicó que con el proyecto Club AFM se plantea crear una comercializadora, donde se venderán los productos agroalimentarios en los que se invirtió a través del AFM Token, que será lanzado en el mes de noviembre.Los jóvenes empresarios buscan asociar a 40 mil tiendas de abarrotes de todo el país a este Club, mismas que recibirían los productos que se cosecharían con la inversión del Token, para que cada una pueda vender hasta 15 mil pesos más al mes.El proyecto apuesta por el cuidado del medio ambiente, ya que la empresa haría la entrega del producto directo a la tienda, evitando el uso de los vehículos particulares de los propietarios y con la visión de disminuir la emisión de dióxido de carbono.“Por cada tienda de conveniencia que se pone, cierran hasta 5 tienditas alrededor, se están viendo muy afectadas, porque no pueden acceder a productos más baratos, porque sus volúmenes de compra son pequeños”, dijo.El empresario indicó que a los propietarios de tiendas se les impartirán cursos de entrenamiento financiero, contables, administración e incluso desarrollo profesional, para que su negocio familiar pueda subsistir y generar mayores ganancias.“Vamos a lanzar una tienda en línea, por si las personas ya no quieren ir al súper a hacer la despensa puedan tener una aplicación donde elijan los productos, decir que se los lleven a su casa a cierta hora del día, se evitan filas y el traslado a la tienda”, refirió.En cada ciudad donde se desarrolle este modelo de inversión, se tendrá la posibilidad de crear 20 empleos directos y 400 indirectos, pues la visión es que en un lapso de 7 años, Club AFM esté presente en 100 ciudades.