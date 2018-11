Policías allanaron mi propiedad: Dueño de autolavado donde mataron a un mecánico

“El lavado de autos estaba cerrado, tenía cadenas y los tubos en sus bases, pero los policías que llegaron cumplir una orden de aprehensión allanaron mi propiedad”.

AGENTES TRATARON DE INTIMIDAR



“En los videos que ya circulan en algunos medios de comunicación y redes sociales, se aprecia cuando los policías entran y se agachan o brincan las cadenas”, refirió Rondón.



“Cuando les dije que en el negocio existen cámaras de video y todo estaba grabado, se sorprendieron mucho y pienso que hasta tenían intenciones de apoderarse de ese material”, señaló el entrevistado.

ANTECEDENTES DEL CASO

ANTECEDENTES DEL CASO

Así lo expresó el dueño del lavado de autos con razón social Lecar, situado en la esquina de las calles Ramírez Ulloa y Gómez Farías, en la colonia Doctores, de Pachuca.

Entrevistado por AM Hidalgo, el comerciante lamentó que por una mala actuación de los agentes dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en su establecimiento se haya suscitado un hecho fatal.

Dijo que, por ser vecinos y amigos, permitió a varias personas que guardaran una camioneta en un espacio del lavado y que convivieran, toda vez que no trabajaron por ser Día de Muertos.

La tarde del viernes, Ronsón se encontraba en otro lugar cuando le llamaron a su celular para decirle que hubo un incidente grave en el lavado de autos y de inmediato se trasladó a su negocio.

Supo que los investigadores trataron de detener a uno de sus vecinos, con base en una orden de aprehensión, pero que no pudieron y balearon al hermano de quien buscaban, el cual murió horas después debido a las heridas por arma de fuego.

El comerciante indicó que, lejos de reconocer su error al actuar y allanar una propiedad ajena, los policías trataron de intimidarlo.

Mandos policiacos cuestionaron al comerciante sobre por qué permitió que varias personas estuvieran dentro del lavado, a lo que respondió que es de su propiedad y que estaba cerrado al público.

El comerciante dijo que después de los violentos acontecimientos, cuando ya casi oscurecía, los mismos agentes quitaron las cadenas y los tubos con el afán de argumentar que no hubo allanamiento.

Explicó que, por momentos, los investigadores quisieron extralimitarse, aun estando en su negocio, con el argumento de recabar indicios junto con personal de Servicios Periciales.

Sin embargo, él actuó con calma y, en apoyo a las investigaciones de las autoridades, les proporcionó una copia de todo lo grabado y otra más a los familiares del joven luego de ser presuntamente baleado por uno de los agentes.

Manifestó que los que laboran en la Procuraduría de Justicia tardaron mucho en recabar indicios y, al final, cuando se retiraban, les pidió que limpiaran la sangre donde cayó el joven y uno le contestó: "Eso hazlo tú".

José Ángel Ronsón insistió que tanto sus familiares como él, son ajenos a todo lo ocurrido y en los veinte años que tiene su negocio se han caracterizado por ser gente trabajadora.

No descartó interponer una carpeta de investigación contra los policías por allanamiento de morada y los delitos que resulten. En caso de que pretendan inmiscuirlo en alguna situación, dijo que él ni siquiera estaba cuando dispararon contra su vecino.

La tarde del 2 de noviembre, agentes ministeriales irrumpieron en el lavado de autos de la colonia Doctores.

Al pretender detener a un hombre con una orden de aprehensión, la situación salió de control y un policía presuntamente hirió de muerte a un mecánico de 33 años.

A través de este medio se difundieron tres videos en los que se aprecia, en distintos ángulos, lo acontecido en dicho negocio.