Ofende a oposición presuntos ‘moches’ en Agro Parque y exigen se investigue

Legisladoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Observatorio Ciudadano de León (OCL) exigen que Gobierno del Estado investigue “moches” en el Agro Parque Tecnológico Xonotli (APTX) de Villagrán.

La diputada federal por el Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara manifestó que ante otro caso más corrupción de la pasada administración estatal que se ventila, los legisladores del PVEM hacen un reclamo muy enérgico para demandar una investigación profunda y que se aplique la ley a su máxima expresión.

Porque la Secretaría de Transparencia cuando logra fincar alguna responsabilidad esta es sobre los niveles medios y bajos y rara vez hemos visto que se sancione a alguien que sea titular sobre todo porque los mandos medios y bajos de la administración pública estatal no se mandan solos”, reprochó.

“Me parece que si verdaderamente el gobernador Diego Sinhue quiere hacer un golpe de timón tendría que hacer que la Secretaría de Transparencia no sea lo que ha sido hasta ahora, un adorno, una vacilada porque hasta el 70% de sus recursos se destinan en cursos y talleres y no en dedicarse a investigar y a aplicar la ley y las sanciones correspondientes.

Manrique describió al Agro Parque Tecnológico Xonotli ubicado en Villagrán como otro de los “elefantes blancos”, herencia del gobierno de Juan Manuel Oliva por lo que consideró que es el momento para que Rodríguez Vallejo demuestre que tiene la intención de que realmente quiere combatir la corrupción en su gobierno sin importar quienes resulten responsables.

Vanessa Sánchez Cordero, también diputada por el Partido Verde dijo que el caso es una oportunidad para que la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas muestre su real interés de castigar y resolver cualquier caso de corrupción sin importar que este se haya suscitado en el mandato del ex gobernador, Miguel Márquez Márquez.

Y es lamentable que se dé en el tema del agro que siempre ha sido un tema sensible por las malas condiciones en las que las personas que se dedican al campo se encuentran. No se puede dejar de lado ya que finalmente los agricultores son una población vulnerable y esto repercute en que sólo grandes empresas sean las beneficiadas dejando de lado a los pequeños productores”, demandó.

Referente a que directores y miembros actuales del consejo de administración del Agro Parque Tecnológico Xonotli “dobleteen” puestos, indicó que, si no es motivo de una sanción administrativa, al menos esto representa que existe un conflicto de intereses.

Denny Méndez, dirigente del PRI Municipal en León hizo un llamado al gobernador, Diego Sinhue para iniciar una investigación exhaustiva sobre el caso a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“Es un caso más que da muchas sospechas de que hubo mucha corrupción en la pasada administración estatal. Ya estamos ansiosos y esperando que el flamante Sistema Estatal Anticorrupción junto con la Fiscalía Anticorupción ya saquen un tema y que pongan ante la justicia a los responsables.

Porque hay innumerables temas como las compras de medicamentos y no sabemos porque no se llega a una conclusión. Entonces nada más están de adorno para cuidar las espaldas de los gobernantes y esto no podemos aceptarlo como ciudadanos”, reclamó.