"Queremos una investigación a fondo sobre los moches realizados a licitar diversas obras pues recordar que estos recursos son del pueblo y al pueblo es a quién se le tiene que rendir cuentas y transparencia sobre los mismos", externó.

Entregarán oficio con peticiones

ESTÁN VIENDO:

Exige elque lasunaa las dos anterioresEn rueda de prensa la mañana de este domingo la presidenta del Comité Municipal Morena, Teresa Estéves Moreno, exige a la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz se realice una auditoría de fondo tanto la administración pasada de Antonio Arredondo Muñoz y del ex alcalde y ahora diputado federal Justino Arriaga Rojas para que se dé a conocer elPor su parte el Secretario de Organización del Comité Local, Alfredo Rivas Romero indicó que en esta semana se estará entregando un oficio para que sus peticiones sean escuchadas y las aAsimismo simpatizantes de Morena informaron que desde el pasado 12 de octubre del año en curso solicitaron a través de la Secretaría Particular una reunión con la Presidente Municipal Hernández Cruz y que de la misma no han teniendo respuesta alguna.