Amarraba a su bebé para ‘crearle hábito de sueño’ y murió

“Me siento mal porque esta niña siempre es traviesa y estoy tan estresada que me siento mareada. Literalmente siento ganas de saltar delante de un tren. Hoy me mordió y la golpeé mucho”.

El hombre respondió: “Cuando llegue a casa le enseñaré a comportarse”.

Una pareja deserán condenados por elde una pequeña de 19 meses de edad.La jovende 19 años era la mamá de la nenade 20 años, el padrastro.Ambos son acusados de atarla en su cama y maltratarla hasta la muerte.El hecho ocurrió enel pasado 2017 y están a días de ser sentenciados.De acuerdo a las investigaciones la pareja la maltrató hastay no los dejaba descansar.Según la madre declaró que la ataron a la cama para que se creara el hábito de dormir todas las noches y no molestarlos.El diario The Sun, difundió una conversación en mensajes entre la pareja que demuestra la forma en que la maltrataban.Las autoridades encontraron a la nena fue encontrada sin vida, boca abajo y atada a la cama.