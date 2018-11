Por vez primera, al menos públicamente, un gobernador hidalguense sostendrá una reunión de trabajo con diputados locales previo a la tanda de comparecencias con motivo de un informe anual de labores. El mandatario Omar Fayad Meneses acudirá hoy a invitación de los legisladores para abordar temas como el refinanciamiento de la deuda pública.Así lo dio a conocer el presidente de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, Ricardo Raúl Baptista González durante una entrevista concedida al reportero de AM Hidalgo, José Antonio Alcaraz Suárez donde manifestó el interés de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sobre ese tema, que hace tres meses causó controversia.El 31 de julio los diputados de la anterior Legislatura, de mayoría priista, aprobaron la reestructuración de la deuda pública. Durante aquella jornada simpatizantes de Morena y los entonces diputados electos de ese partido trataron de impedir que se llevara a cabo la sesión ordinaria y sostuvieron un enfrentamiento con granaderos estatales que usaron bombas de humo.La modificación crediticia busca la unificación de las cinco carteras que suman cinco mil millones de pesos para licitarla o adjudicarla, ya que cada una tenía tasa y plazo diferente, en algunos casos con términos desfavorables para la entidad según argumentaron los ahora ex diputados, aunque liderazgos nacionales de Morena advirtieron que sería revocada.Con estos antecedentes el gobernador de extracción priista se entrevistará con los diputados locales, de mayoría morenista, toda vez que no pudo rendir su segundo informe de labores debido al forcejeo por la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local y que seguramente será motivo de expectativas dada su cercanía con las comparecencias.Antes de asumir funciones los representantes populares de Morena afirmaron que derogarían la rotación anual de la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local, lo cual no ocurrió, así como la ley que faculta al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas Públicas para reestructurar la deuda, tema caído en el olvido que será reactivado este día.AL PIZARRÓNLos diputados locales recibirán a partir de mañana a los secretarios de estado para cuestionar su desempeño como parte de la glosa correspondiente al segundo informe de gobierno. En un hecho inédito estos servidores públicos se enfrentarán a una mayoría legislativa emanada de un partido político diferente. La reunión que antes sostendrán los representantes ciudadanos con el mandatario estatal será el primer acercamiento de carácter institucional. Esta proximidad puede interpretarse como una acción para tersar el ejercicio constitucional donde se abordarán asuntos en materia de seguridad, entre otros varios de interés.