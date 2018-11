Acusa Regidora irregularidades en Plaza de las Artesanías de Tula

"Se debe regularizar (la plaza) porque ya tenemos dos años (de administración) y ese tema ha sido complicado", recalcó.



Eslos espacios existentes al interior de la, ya que muchos locales permanecen cerrados y no cumplen con el propósito para el que fueron creados hace 16 años, declaró la regidoraBajo este contexto, recalcó que en todos loshay uno o varios espacios donde los visitantes pueden adquirir recuerdos y artesanías típicas de la zona.En Tula existe la Plaza de las Artesanías. Sin embargo, al interior subsisten diversas irregularidades, por ejemplo, que varios locales permanecen cerrados, comentó.Asimismo, lamencionó que el reglamento que regula la Plaza contempla que los espacios son únicamente para artesanos y que su traspaso debe ser entre ellos.Sin embargo, acusan que varios locales pertenecen a ex funcionarios de la administración o a sus familiares.Por su parte, el, comentó que planean instalar un punto de venta artesanal en Tula, para que los visitantes puedan comprar recuerdos hechos por manos hidalguenses.Además, reconoció que la Plaza de las Artesanías no es el mejor lugar para ese objetivo, pero que analizarían las posibilidades de dicho espacio.AMHidalgo lo publicó:Seguro te interesa: