Debe alcaldía de Tlahuelilpan comprobar 2 mdp: Auditoría

Derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2017, del municipio de Tlahuelilpan, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) realizó 27 observaciones, dos recomendaciones y 14 pliegos de información en los que solicita la aclaración de, recursos por concepto de, pero

Como parte del programa anual de auditorías de fiscalización superior, se revisaron ingresos y egresos de Tlahuelilpan, derivados de seis fondos de ingreso locales y federales.

Del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) solo se justificaron 814 mil 753.34 pesos, lo que representa 12.5 por ciento; monto menor a 30 por ciento que debe destinarse para Zona de Atención Prioritarias Urbanas y Rurales.

También justificaron 3 millones 378 mil 750.92, que representa 51.6 por ciento de los recursos FISMDF 2017, en proyectos clasificados como de incidencia directa, el cual es menor a lo establecido en los lineamientos del fondo.

Además, se incluyó el monto de 20 mil 475.25 pesos por la colocación de mamparas informativas de cuatro obras, pero no se colocaron, por lo que está pendiente ese recurso.

Se comprobó que el Municipio pagó un millón 424 mil 99.05 pesos por concepto de obras que no se realizaron, entre ellas, las ampliaciones de red eléctrica de El Salitre y Cerro Gómez; tampoco se colocó una puerta en la primaria Odón Zaragoza ni se aplicaron las penas de 10 por ciento por el retraso de trabajos.

Además, en otras dos obras pagadas con el FISMDF 2017, no existen fianzas de cumplimiento por 10 por ciento de los montos contratados.

En el Ramo 28 también se registró un faltante de 446 mil 104.54 pesos por la compra de bienes y contratación de servicios.

Por conceptos propios, en el año en cuestión se recabaron y gastaron 5 millones 935 mil 913.42 pesos, cifra que incluye ingresos por venta de bienes y servicios por un monto de 364 mil 201.60 pesos; los ingresos del DIF, de 106 mil 13.18 pesos; ingresos a la feria por 82 mil 404.92 pesos, y rendimientos financieros por 620.12 pesos.

Dentro de este apartado se observó que la Ley de Ingresos no es consistente con el importe reflejado en el Presupuesto de Egresos, además, se observó que se incumplió con la armonización contable, lo cual ya fue subsanado.

Asimismo, se hizo una recomendación para que el ayuntamiento pague un monto pendiente por liquidar de 3 millones 42 mil 52.91 pesos, recurso generado en los ejercicios 2016 y 2017, por pagos pendientes por el concepto de bienes o servicios.

Durante el periodo que se indica, el Municipio arrendó dos predios en agosto de 2017. Sin embargo, el contrato, el cual se encuentra sin número, no especifica el destino de los terrenos y en visita no se determinó algún justificante para la erogación; se solicitó un pliego de observaciones, pero aunque presentaron documentos, determinaron que no se erradica la irregularidad.