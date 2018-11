Fue un 28 de junio de ese año, cuando el partido de vuelta se fue a tiempos extras en La Bombonera de Argentina, debido a que el equipo, entonces dirigido por José Luis Trejo, ganó en tiempo regular y empató el marcador global.

No habrá porra visitante en estadios de Boca Juniors y River Plate



El duelo de ida tendrá lugar en la Bombonera de Boca el 10, mientras que el choque de vuelta será en el Monumental de River el 24. Ambos partidos comenzarán a las 5:00 de la tarde hora local (20.00 GMT).

️ ¡Confirmados los horarios y fechas de los partidos finales de la @Libertadores 2018! pic.twitter.com/PStImmgVbb — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 5, 2018



“A pesar de esta decisión, Boca Juniors y River Plate valoran y reconocen el interés del presidente Mauricio Macri por promover la presencia del público visitante en estas dos finales”, señaló el titular de la AFA.



“Convocamos a simpatizantes, hinchas y socios a vivir estas jornadas como lo que son: una celebración popular que no sabe de fronteras. En paz, con pasión y en convivencia”, dijo Tapia.



“Les pido a los hinchas de Boca que lo vivan en paz con alegría”, exhortó por su parte el presidente del club boquense.

Conmebol hizo una publicación,que fue ante Cruz Azul de México.Endel torneo continental, venciendo al equipo de Liga Mx, en penales.En el primer partido,con gol de Marcelo Delgado, quien después llegó a Cruz Azul. En Argentina,y con ello, se fueron hasta los penales.En los cobros, la Máquina no tuvo tanta suerte, ya que de cuatro cobradores, tres fallaron. Por Boca, solamente uno erró su tiro y con esto, Boca Juniors consiguió el título, de la mano de Carlos Bianchi.Ahoray sostendrán los partidos el 10 y 24 de noviembre respectivamente, y sin público visitante, anunciaron los presidentes de ambos clubes argentinos el lunes.Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, y Rodolfo D’Onofrio, titular de River Plate, informaron sobre la decisión de que los dos encuentros seen una rueda de prensa a la que también asistió el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, con quienes se reunieron previamente para consensuar la postura tomada.Tapia indicó que a pesar del atractivo local e internacional que genera el clásico argentino, la posibilidad de que acudan hinchas del club contrario -propuesta por el presidente Mauricio Macri-, “puede generar inconvenientes”.En tanto, D’Onofrio indicó que “el mundo está esperando que juguemos... esto es un juego, acá no va la vida y todos tenemos que poner de nuestra parte”.Boca ha ganado seis finales continentales y de conquistar la séptima igualará al también argentino Independiente. River ha ganado tres, la más reciente en 2015 con Gallardo como técnico.