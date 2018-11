Estos son los escenarios para los equipos de la Liga MX y sus posibilidades de liguilla

Faltanpara que finalice ely la pelea por losde laestá muy cerrada. Sóloya están matemáticamenteA continuación te presentamos lospara el resto de losde lay susSantos Laguna, terceros de la tabla, están virtualmente en la siguiente ronda. Con un punto amarran su lugar, y solo dos derrotas, más combinación de victorias de los equipos que están en los primeros puestos los dejaría fuera.Pumas, Toluca y Monterrey, cuartos, quintos y sextos, respectivamente, requieren un triunfo para asegurar su lugar en liguilla. En caso de ya no sumar, pondrían en riesgo su clasificación si Tigres y Pachuca/Morelia/Querétaro ganan sus dos partidos que le faltan.Tigres, séptimos de la general, con dos victorias están oficialmente en la. De lo contrario, tendría que depender de que no logren un punto más que ellos dos de los siguientes conjuntos: Pachuca/Morelia/Querétaro. Incluso también dos triunfos del Puebla los meterían en problemas.Pachuca (8vo), Morelia (9no) y Querétaro (10mo), de conseguir dos triunfos, y más tropiezos de los lugares del 4to al 7mo, estarían dentro. Si no suman seis puntos más, dependerán de muchas combinaciones para colarse.Puebla, Chivas y León, tienen un escenario más complicado. También necesitarían ganar sus dos duelos restantes y esperar una serie de resultados negativos de los equipos que están por encima de ellos.Lobos y Tijuana, con sus 16 puntos, prácticamente están fuera de cualquier posibilidad.Necaxa, Atlas y Veracruz, últimos lugares de la tabla, ya están eliminados de poder llegar a la liguilla.Seguro te interesa: