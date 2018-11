“No fue fácil que esto sucediera, pero aquí estamos y vamos a asegurar que la gente de Japón tenga sangre, sudor y lágrima”, declaró Mayweather.

¿Quién es Tenshin Nasukawa?

Te puede interesar

Floyd Mayweather, no en Estados Unidos, sino en Japón.Presentados por la firma Rizin Fighting Federation,y hasta el momento no se ha definido cómo será la pelea, si sera de box o de artes marciales mixtas.Por su parte, Nobuyuki Sakakibara, representante de Rizin Fighting destacó que tuvieron que convencer a Mayweather y ahora que anunciaron la pelea, están felices de haberlo logrado.TieneTiene, de las cuales 20 han sido por el nocaut. De acuerdo con BJPenn, Nasukawa tiene 4 victorias en artes marciales mixtas.Hasta el momento,, así como el tipo de guantes que usarán, y no se han definido cuántos rounds pelearán.