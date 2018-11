“¡Yo le dije al 'Chino' que se casara en noviembre! ¡Yo le dije al 'Chino' que se casara en noviembre!”, acepta su culpa sobre la recomendación.



“¡Nunca me imaginé que podía pasar esto! ¿A quién se le ocurre pasar al sábado la final? La pu... madre que los parió”, gritó.

¿Y si ponen pantallas?



“Amor, la gente que vemos futbol no somos civilizados”, le contesta, asegurando que durante el vals del 'Chino' se darán de golpes, sin importar el resultado.

️ ¡Confirmados los horarios y fechas de los partidos finales de la @Libertadores 2018! pic.twitter.com/PStImmgVbb — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 5, 2018

