También le quitaron pasaporte



El juez que dictó la sentencia sobre su pasaporte, señaló que lo hizo, debido a que en Brasil siempre su paradero es “desconocido o incierto” y determinó la incautación del documento oficial.

Estilo de vida no acorde a lo que tiene en el banco

Primero, al ex jugador de Barcelona y Milan,le fue retirado su pasaporte, debido a no pagar una multa, y ahora,De acuerdo con un reportaje de UOL, la Fiscalía de Brasil intervino en las cuentas del astro brasileño y, insuficiente para pagar la deuda que tiene con la justicia.El pasado 3 de noviembre, le fue retirado el pasaporte, debido a, que le impusieron en 2015, al, Brasil.También su hermano, Roberto de Assis Moreira, está involucrado.Otro punto que destaca sobre el ex jugador es que su estilo de vida no encaja con lo que tiene en el banco.Incluso,en el 'Juego de Campeones”.