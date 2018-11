Se topan con ella sus fans sin querer

Demi Lovato ha pasado meses difíciles; la estrella fue el 'boom' en las noticias hace meses, cuando casi pierde la vida con una sobredosis de drogas y 'cortó' su gira internacional de golpe al ser internada en un centro de rehabilitación.Se decía que tal vez estaría internada hasta principios del año 2019, pero se le ha visto en distintos lugares de, California. Regresó a la vida pública, aunque no se sabe si abandonó el centro de rehabilitación o sólo está dando pequeños pasos entre la gente.Las imágenes y expresión de Demi han llamado la atención; su larga melena se ve 'perfecta', así como su maquillaje y aspecto físico. Ya hay fotos de ella en una camioneta y en un restaurante.La estrella pop lleva 90 días sobria, cosa que celebró su mamá recientemente. Fans comentaron asombrados que se cruzaron con ella en los estudios Universal.El sábado fue fotografiada cenando con el diseñador Henri Alexander Levy, fundador de la marcaen un restaurante de sushi en Beverly Hills.Ambos se tomaban de la mano de manera constante, por lo que algunos suponen que son muy amigos, o que están comenzando una relación.No se sabe si su regreso a Los Ángeles es definitivo; se daba por hecho que dejaría el frenético ritmo de la ciudad y puso en venta su mansión. No se sabe qué hará Demi, y la rehabilitación no es 'tan' larga como se esperaba.Con información de Quién, La Vanguardia y agencias.