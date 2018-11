Mauricio Clark durante su bautizo. FOTO: Tomada de Google.

Aparece en árbol de su casa

Tecnólogos no quieren que sus hijos usen los dispositivos que ellos fabrican

Muestra pruebas de la aparición



“Para los que me han preguntado y aseguran que robé esta imagen, les comparto cómo ha seguido tomando forma La Virgen que apareció en uno de los árboles de mi casa, escribió Clark”

Mauricio Clark no deja de hacer polémica con sus declaraciones y acciones. Luego de la fama que alcanzó como conductor en Televisa, confesó su fuerte adicción a las drogas y se declaró homosexual, pero la cosa no quedó allí.Decidió darle un giro de 180 grados a su vida y en los últimos meses las declaraciones 'no han parado'.Dijo quee incluso ofrece pláticas y conferencias para las personas que quieren dejar de serlo.Esto desató reacciones; hubo quienes lo condenaron por decir que una persona puede dejar de ser homosexual, mientras que otros alegaron que es válido, pues hay quienesComo relata Publimetro, luego Mauricio dijo que se enfocó en la, y la noticia más reciente es queClark cuenta que la Virgen se plasmó en un árbol de su casa y le tomó una foto para compartirla con los que no le creyeron.Dijo que está leyendo un libro sobre la importancia de la Virgen María en la vida y compartió un texto del mismo.