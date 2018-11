Salma Hayek se viste 'de oro' y 'opaca' a Kim Kardashian en alfombra roja

FOTOS: Tomadas de Getty Images.

Las hermanas Kardashian fueron reveladoras a la gala. FOTO: Tomada de agencia.

Salma Hayek derrocha seguridad y elegancia, y eso lo dejó muy claro con el vestido 'de oro' que se puso para la alfombra roja de la gala de LACMA Art + Film 2018 en Los Ángeles, California.A sus 52 años de edad, que no se le notan tanto, se puso un vestido dorado con mangas largas, ecote en V y cintura ceñida de la firma italiana Gucci.El look fue creado especialmente para ella, quien supo aprovecharlo al máximo y modelarlo como nunguna otra.La actriz lanzó besos a la prensa, que retrató las joyas de la famosa; una gargantilla de diamantes, también de diamantes el brazalete, un anillo 'gigante', y un clutch plateado de la misma marca.Salma desató la envidia cuando se volteó y mostró sus curvas traseras. Su belleza dejó impactado, en primer lugar, a su esposo.El empresario francés François-Henri Pinault no pudo ocultar su impresión al ver a su esposa modelando. Se dieron un tierno beso, un abrazo, y luego llegó Alessandro Michele, director creativo de Gucci, quien le plantó a Salma un beso en la mejilla y la hizo reír con su sorpresa.Los vestidos de las KardashianSe dice que Salma 'opacó' a Kim Kardashian, quien modeló junto a su hermana Kourtney; ambas llevaron vestidos Gucci color negro que resaltaron sus figuras.A diferencia del labial 'picante', que utilizó Salma, Kim optó por los tonos 'nude', que la caracterizan tanto a ella como a sus hermanas.Llevaron sandalias -iban con un look muy de 'gemelas'- y Kourtney decidió ir más sencilla, sin joyería. ¿Qué look te gustó más?