Uno de cada diez panistas en Hidalgo se encuentra en la Huasteca: Enrique Guzmán

ABRAZAR IDEALES DEL PAN O QUEDARSE SIN PARTIDO: ALFREDO ORTEGA APPENDINI

De acuerdo con el ex representante delen, 11.11 por ciento de los militantes en Hidalgo que definirán la nueva dirigencia estatal de ese instituto se encuentran en la región Huasteca.Dijo que enestán registrados 3 mil 735 militantes panistas que renovarán la presidencia estatal del PAN en diciembre próximo.Guzmán Arroyo precisó que el municipio con el mayor número de militantes en laes Huejutla, con 98, seguido por Xochiatipan, donde están registrados 92 simpatizantes.El ex Dirigente blanquiazul mencionó que los municipios con menor número de panistas registrados son Jaltocán y Huautla, aunque no precisó el número de militantes en cada una de esas demarcaciones.Además, Enrique Guzmán dijo que espera la participación de todos los simpatizantes albiazules en la Huasteca para la renovación de la estructura estatal.Simpatizantes de Acción Nacional que respaldan la candidatura dea la dirigencia del partido blanquiazul, pidieron a militantes en la Huasteca "abrazar ideales del PAN o quedarse sin partido".Además, mencionaron que la ex dirigencia estatal se olvidó de ellos, al grado de reclamar la deuda de 20 millones que tiene el PAN por multas impuestas al incumplir con la comprobación de erogaciones.Así lo mencionó, durante el recorrido que realizó por Huejutla y otros municipios de la Huasteca, en el que se comprometió a rescatar al PAN de las personas que, dijo, le fallaron a la militancia que confió en ellos.Ortega Appendini precisó que el proyecto incluyente que busca el PAN en Hidalgo inició hace cuatro años y que Asael Hernández Cerón desvió el camino por dedicarse a respaldar a sus incondicionales.También mencionó que buscarán capacitaciones periódicas para sus representantes municipales, con la finalidad de que la ciudadanía sepa que están preparados para ser una oposición útil.Por último, se comprometieron a devolver el estatus de comité a varios municipios de la Huasteca, y aseguraron que "las representaciones de San Felipe, Huejutla y Tlanchinol fueron muy golpeadas (por la pasada dirigencia), al grado de disolverlas".