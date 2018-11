Anuncian Omar Fayad y Ricardo Baptista rediseño de presupuesto para Hidalgo

La construcción del presupuesto de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2019, tendrá un rediseño que será planteado desde el Congreso federal, en concordancia con las políticas públicas a implementar por el próximo gobierno de la República.



Así lo anunciaron, en conferencia conjunta, el gobernador Omar Fayad Meneses y el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Ricardo Baptista González, tras una reunión de trabajo entre ambos representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente.

“Habrá una nueva modalidad, no la adelanto porque no me toca a mí. El Poder Legislativo federal y el Ejecutivo federal van a ponerse de acuerdo para saber cómo será esta nueva etapa para que los estados podamos plantear nuestras necesidades presupuestales... es un tema inédito”, comentó el gobernador.