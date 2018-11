Lidera Guanajuato

¿Y el Secretariado?

Roban 14 motos por día

Robo en otros Estados

Redes: una herramienta



“Estoy en un motoclub y entonces se avisó entre muchos de los motoclubes de Guanajuato y lo compartieron en redes”, comentó para am.

La encuentran



“Platicando con mis amigos concluimos que como estaba muy buscada la moto y estaba conocida tal vez se les complicó la venta en el mercado”, dedujo Barrón.

Apenas una semana y le roban



“Ya sé cómo estuvo todo, pero todavía no al recupero. Hay una ventaja grande que fue que sacaron la moto de la privada donde vivo, entonces hay cámaras y vigilancia”, indicó.

Aumento de robos



“Por ahora se lo he dejado todo a las instituciones de procuración de justicia. Pasé todos los datos y lo único que me dijeron es que tenga paciencia. Las instituciones que me han estado apoyando, yo veo que hacen su chamba muy bien, noto mucha formalidad”, aseguró.



Pero la dificultad para recuperar estos vehículos y el aumento de los robos, Abraham lo atribuye a que la propia sociedad da pie a la continuidad por personas que “compran cosas robadas y se alimenta este sistema de delincuencia que además está organizado”.

Aumentan los seguros

Recuperan 2 de cada 10

En, ely casi alcanzó al de otro tipo de vehículos.En 2017 por ejemplo, se robaron 5 mil 335 motocicletas, poco menos de los 5 mil 394 vehículos hurtados entre automóviles, camiones y camionetas.Ese año en promedio se robaron 14 motocicletas cada día, ubicando al estado en segundo lugar nacional en este tipo de delitos.El primero lo tuvo el Estado de México. Pero en 2014, 2015 y 2016, Guanajuato estuvo a la cabeza, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal elaborado por el INEGI.En los últimos años, el robo de estos vehículos se ha concentrado en cinco estados:De acuerdo con la, las motocicletas más robadas a nivel nacional son de las marcas Italika, Honda y Yamaha.Los datos presentados por el INEGI en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal se basan en cifras proporcionadas por las procuradurías o fiscalías generales de justicia.Estas cifras también se comparten por las procuradurías al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se concentran los índices delictivos de cada entidad.En el Secretariado aparecen las cifras de robo de motocicletas de todos los estados, excepto Guanajuato.En. En 2017 en promedioEn los últimos años Guanajuato y el Estado de México se han disputado el primer lugar en este delito, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal elaborado por el INEGI.Durante el 2017 en el Estado de México se robaron 5 mil 386 motocicletas, mientras que en Guanajuato la cifra anual fue de 5 mil 335. Pero en el 2016 Guanajuato tenía el primer lugar con 5 mil 85 unidades robadas, contra 4 mil 282 del Estado de México.Ciudad de México, Michoacán y Sinaloa son los otros Estados donde más se concentra el robo de estos vehículos.Los datos presentados por el INEGI se basan en las cifras proporcionadas por las procuradurías o fiscalías generales de justicia en base a los hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Público.Laemitió en julio pasado un informe en el que detalló que en el lapso de junio de 2017 a junio de 2018, las motocicletas más robadas a nivel nacional son de las marcas Italika, Honda y Yamaha.Las motocicletas Italika de 111 a 250 centímetros cúbicos (cc) tienen en el cuarto lugar de los 15 vehículos asegurados más robados en el país, con 3,117 unidades. Las Honda de 111 a 259 cc están en el lugar 11 y las Yamaha de 111 a 250 cc en el 14.La tarde del domingo 14 de octubrese convirtió en parte de las estadísticas de las víctimas del robo de motocicletas. Cerca de su trabajo se llevaron su motocicleta Honda CBR 250r.Juan además de interponer la denuncia se apoyó en redes sociales para tratar de recuperar su vehículo.Cinco días después del robo, la motocicleta fue encontrada a escasas cuadras de donde se la habían robado. “Creo que la difusión en redes sociales fue lo que más me ayudó, yo reporté a la Policía en el mismo día, pero se movió mucho la foto de la moto con sus datos”.Tras este hecho, como medida adicional de seguridad Juan Antonio comentó que su motocicleta “ya no la dejo en la calle, pedí chance en el trabajo para que me dejen estacionarla”.Desde el lunes 22 de octubre Abraham López no ha vuelto a saber de su moto Suzuki Marauder. Ese día por la mañana se la robaron de su domicilio.Por las cámaras de seguridad logró tener videos y fotos de los ladrones y desde ese día empezó a difundir el robo de su moto.Usuarios de redes le mencionaron haberla visto al oriente de la ciudad “y es una moto que no se puede sacar por el modelo y las características que tiene”, añadió.Por los constantes robos de motocicletas las pólizas de seguro se han encarecido como lo reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.Algunos de los modelos más afectados de motocicleta han registrado un incremento de hasta 160% de robos en un año.Por eso las compañías han elevado los costos de sus coberturas.En ciudades como León las modificaciones al reglamento de Tránsito obligarán a que a partir de enero de 2019 sea obligatorio tener una póliza de seguro, al menos contra daños a terceros, o de lo contrario se pueden hacer acreedores a una multa de dos mil 418 pesos.Aunque el robo de motocicletas ha sido una constante en los últimos años principalmente en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Sinaloa, la recuperación de vehículos es baja.En 2017 Guanajuato fue el segundo estado en donde más motocicletas robaron, pero el número 13 en cuanto a recuperación de estos vehículos.Apenas se recupera dos de cada 10, sólo mil 150 de las 5 mil 335 robadas, esto es un 21.56%.Comparado con otros estados del país, en Guanajuato hay menos efectividad para encontrar las motocicletas hurtadas.La diferencia es notoria entre los dos punteros en el robo, que son Guanajuato y Estado de México, pues este último es el segundo estado en efectividad.Ahí se recupera un 51.24% de motos, es decir, cinco de cada 10.La entidad donde se recuperan más es Quintana Roo, con un 51.93% de recuperación, le siguen Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, Puebla, Chihuahua, Durango, Jalisco, Hidalgo, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Guerrero, y después está Guanajuato.

