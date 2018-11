Impugnan solo 4 por ciento de solicitudes de información incumplidas en Hidalgo

ESTADÍSTICAS EL ITAIH

En, únicamente se4 por ciento de las solicitudes de información que los sujetos obligados no respondieron, declararon como inexistente o difundieron datos diferentes a lo solicitado.De acuerdo con, titular del, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITHAI), en lo que va de 2018 se han recibido 8 milDe las cuales, se desprendieron 295 recursos de revisión, lo que equivale a 3.69 por ciento del total de solicitudes realizadas a los 122 sujetos obligados.Zimbrón Téllez enunció que dichos recursos fueron por preguntas formuladas correctamente que no recibieron respuesta. Sin embargo, acotó que las apelaciones "se han resuelto de manera satisfactoria".No obstante, puntualizó que tres recursos fueron resueltos como información confidencial, toda vez que los particulares solicitaron datos "de seguridad pública".Y ejemplificó que en las solicitudes se pidió el tipo de armamento o inventario balístico, "es información reservada que por cuestiones lógicas no es prudente que se difunda porque implicaría un riesgo", acotó.De acuerdo con la plataforma del Instituto de Transparencia, del 1 de enero al 30 de septiembre se efectuaron 7 mil 839Del total, 7 mil 318 fueron ingresadas a través de la plataforma, 254 por correo electrónico y 267 vía personal.Mil 373 las recibió el Poder Ejecutivo de Hidalgo, toda vez que es un ente obligado, seguido del ayuntamiento de Pachuca, con 440 solicitudes de información.