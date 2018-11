Aumentarán cantidad de alumnos con beneficio

La Dirección de Educación Municipalelde, en el que se benefició a, cifra que se buscará incrementar el próximo año.Elcon lacuyo apellido inicia con las letras de la, para continuar estea los alumnos de, y finalizará elcon los estudiantes deEn las instalaciones de Hidalgo #77, en la Zona Centro, de 9 de la mañana al mediodía, continuará laelpara beneficiarios dede apellido de la, y else entregará aen este mismo nivel educativo. Losdetambién recibirán su último apoyo elLa titular de la dependencia, María del Refugio Godoy Alvarado indicó que en, pues el compromiso es seguir incrementando el apoyo.Pidió a los padres de beneficiarios que ya cumplieron con el, que entreguen el documento respectivo a la dirección, a fin de que puedan ser contemplados para una nueva solicitud.Cabe señalar que la Dirección de Educación tiene disponible cerca de 300 mil pesos, más lo que se acumule de las personas que no asistan a recoger su beca durante el 5to pago, recurso con el que se haría un pago único en el mes de diciembre, dirigido a personas que no recibieron ningún apoyo durante el año y están en lista de espera.