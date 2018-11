Nueva consulta, ahora para Tren Maya, entre diciembre y enero

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció una consulta ciudadana para decidir si se debe o no construir el Tren Maya, la cual se realizaría entre los meses de diciembre de este año o enero del 2019, afirmando que es muy fácil concretarla.

Entrevistado en la terminal aérea de Villahermosa, luego de pasar unos días de descanso en la ciudad de Palenque, Chiapas, López Obrador afirmó que cuando se requiera realizar una consulta se hará, tal como sucedió en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sobre el cual dijo ya se tomó una decisión.

“También va a haber consulta, no hay ningún problema, todo lo que requiera ser consultado se va aplicar, dicen que para no equivocarnos lo mejor es preguntar. A principios de enero puede ser o desde diciembre, no cuesta mucho trabajo hacerlo, es informarle a la gente y que la gente vote y creerle a la gente, tenerle confianza a la gente”, indicó.

Precisó que la próxima semana sostendrá una reunión con los gobernadores del Sureste en la ciudad de Mérida donde el tema central será el Tren Maya, el cual se prevé estén presentes los mandatarios de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al ser cuestionado sobre qué pasara con la obra que se estaba realizando en Texcoco, López Obrador afirmó que se va a utilizar el espacio para otras actividades. “Había ya un proyecto para hacer un centro ecológico, deportivo, conservando el lago Nabor Carrillo, que ahora se salvó, porque si se construye el aeropuerto de Texcoco había que quitarle el agua al lago, secar el lago, desaparecerlo, porque los aviones iban a tener problemas con los patos, entonces ahora se va a mantener el agua y se va a analizar la posibilidad de que haya un proyecto ecológico con canchas deportivas en toda esa área”, refirió.

Sobre si serán los mismos inversionistas que pudieran continuar con este nuevo proyecto, el presidente electo aseguró que sí, porque se está buscando llegar a un acuerdo con ellos, quienes dijo, están en buen plan, “quieren llegar a un acuerdo y nosotros también, de modo que se va a arreglar pronto este asunto, hubo mucha bulla, mucho ruido, porque es normal, es natural, habían ya negocios en puerta, pero pues no se puede estar pensando nada más en los negocios en favor de unos cuantos, hay que pensar en los negocios públicos, en los negocios de todos los mexicanos”, aseveró.

Finalmente, López Obrador respondió a quienes auguran que su gobierno fracasara: “Pues que están en su derecho de opinar nada más que yo tengo un compromiso con el pueblo de México, que es el de sacar a nuestro querido México a nuestro querido país de la corrupción y lo voy a lograr les guste o no les guste”, concluyó.